大S曾對汪小菲說「愛上別人可以告訴我」細數感情史證實敢愛敢恨

大S徐熙媛和汪小菲離婚半年，早前突然拋下震撼彈和20年前舊愛韓國偶像始祖具俊曄再婚，瞬間在社交媒體掀起超高討論度。向來敢愛敢恨的大S在愛情方面一直都是勇往直前，她可以主動追求具俊曄、和汪小菲相識49天就閃婚……但她勇敢追愛的同時也保持著清醒。



大S曾在節目中告訴汪小菲，如果他愛上別人，可以大方告訴她，她不會纏著對方，而是會放手讓他離開，畢竟一段感情若走到了盡頭，那不管如何挽留都只是徒勞。大S兩次勇敢追愛，或許也證明了「女生不管多少歲，都應該嫁給愛情」。

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女生不管多少歲，都應該嫁給愛情

早前金晨在《不會戀愛的我們》飾演高冷女總裁趙江月，她去紅娘店巡店時被誤當成顧客，店員看了她的簡歷就先嫌棄她的年紀，然後建議她修改簡歷降低自身條件，因為男人都不喜歡比自己優秀的女人，宜家宜室才是最受歡迎的。金晨聽到這裡終於忍不住反駁說，那些優秀的單身女青年選擇來到店裡不是為了反思為什麼男人不喜歡她們，而是為了在遇到懂得欣賞她們的人的時候，她們有實力拿下對方。

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隨後金晨在微博發文分享：「我很羡慕趙江月的一點是她在任何事情上都保持內心的選擇，永遠相信愛情並且永遠有勇氣追求愛情。對於趙江月來說，不用理會世俗的評價，女生不管多少歲，都應該嫁給愛情。 」

不曉得從什麼時候開始，社會大眾就慣性地給女生們貼上各種標籤與規定，幾歲得結婚、幾歲得生孩子、過了30歲就沒人要，必須降低條件才比較好找物件。但一次次的將就與妥協真的能換來幸福的婚姻嗎？如果你們之間沒有愛情，那這場婚姻終將走向悲局。

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跌跌撞撞多少次，都有重新出發的勇氣

翻看大S的感情史，除了具俊曄及汪小菲，她曾和黑人陳建州、藍正龍、周渝民交往，而最為人熟知的就是她和藍正龍、周渝民的兩段感情。當初她愛得坦蕩，但當她發現彼此對結婚沒有共識時，她就果斷停下，絕不拖泥帶水，對於感情她拿得起也放得下。

大S在感情路上跌跌撞撞，但直到今天她依舊相信愛情，還有重新出發的勇氣，光是這點就很值得佩服。

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