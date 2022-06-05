大S：老公拿我錢養女人！網民發現10年前神預言與汪小菲感情糾葛

台灣藝人大S（徐熙媛）去年（2021）和汪小菲離婚後，近期又因男方失言引起軒然大波。汪小菲不僅遭「最強狗仔」葛斯齊爆料婚內出軌女星張穎穎，送房子和車子給她，網上還流傳汪小菲還「友情斗內」某女子8萬人民幣。



然而近日有網友挖出過去大S預言10年後的家庭狀況，眾人一聽都驚呼「一語成讖！」

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有網友在微博上分享過去大、小S姊妹主持《娛樂百分百》的片段，當時姊妹倆在討論買名牌的事，大S告誡妹妹：「因為你現在不拿錢去買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或者在外面養女人啊！」小S一聽直呼這樣也太消極了，但大S接著表示：「人生就是這樣子，我現在講的話錄下來，十年以後妳看我家庭狀況是不是這樣子！」

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當時小S還狠虧姊姊也太愛詛咒自己，但大S仍堅持己見，認為婚姻不外乎就兩條路：「我賺的錢被老公賭掉，不然就是養女人，要不然我現在大花特花以後沒錢，老公再給我錢再大花特花，所以妳現在不花幹嘛呢？」

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片段一出，不少網友都驚呼根本一語成讖，紛紛表示：「我的天哪，大S好牛」、「真的是預言家啊」、「大S就是如此豁達」、「她居然那麼小就知道男人是啥樣了」、「大S一直都是個灑脫的俠女」、「那時看到就覺得大S就是人間清醒啊」、「男人良率普遍不高，所以不如好好賺錢自己花」、「這一家人真的可以激活娛樂圈」、「大S早就活明白了」。

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