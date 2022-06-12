甄嬛大變臉？39歲孫儷「新樣」嚇窒網民：養生養到眼都凸埋出嚟！

現年39歲的大陸藝人孫儷以古裝劇《甄嬛傳》紅遍全球，之後也以《羋月傳》、《那年花開月正圓》奠定古裝劇霸氣女王的地位，而孫儷和鄧超結婚近12年，2人育有一對子女，也經常在社交平台上曬出天倫日常。



不過，孫儷近幾年來熱衷於養生生活，沒想到最近曝光的影片中卻見她似乎「養生過了頭」，臉頰消瘦得更加凸顯大眼睛，意外掀起熱議。

點圖放大比較當年《甄嬛傳》以及最新影片中嘅孫儷▼▼▼

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孫儷官方抖音帳號日前釋出幾段影片，分享她自製水果水、蘑菇湯的經歷，正好一對兒女結束了網課，也讓孫儷在影片中和鏡頭外的孩子展開了一場「健康對話」，而孩子們也接連回答孫儷每天都要喝水、盡可能不喝冷飲、多運動等，沒想到小孩連「肺熱、身體有點上火，要多吃梨」的知識都能對答如流，讓鏡頭外的工作人員大讚：「太厲害了」，而孫儷則自豪直呼：「這就是耳濡目染嘛！」

只見孫儷在影片中被一對孩子逗得哈哈大笑，心情和氣色看起來都很好，沒想到卻有部分網友認為孫儷面貌有些改變，頓時掀起兩極熱議：「養的眼睛都鼓出來了」、「甲亢越來越嚴重了娘娘」、「孫儷馬上就要學把脈了」、「好像是近視的原因吧？我就是近視」、「感覺是娘娘開始放下政事安心養兒育女了！」

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