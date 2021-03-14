保養｜38歲的孫儷演少女毫無違和　全靠8大生活習慣養成少女肌

在戲中常常從少女演起，38歲的孫儷卻演起來無違合，社群上也常看孫儷分享素顏近照，無濾鏡肌膚好到會發光。其實孫儷一直是養生控，對中醫食補相當喜愛，且花了很多心思研究。她自己也透露，保養品固然重要，但要讓肌膚、身體都保持在青春狀態，好的生活習慣才是關鍵，以下是她分享的8個養生好習慣，女孩都該試試，學娘娘一起養出無齡少女肌。