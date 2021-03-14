保養｜38歲的孫儷演少女毫無違和　全靠8大生活習慣養成少女肌

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在戲中常常從少女演起，38歲的孫儷卻演起來無違合，社群上也常看孫儷分享素顏近照，無濾鏡肌膚好到會發光。其實孫儷一直是養生控，對中醫食補相當喜愛，且花了很多心思研究。她自己也透露，保養品固然重要，但要讓肌膚、身體都保持在青春狀態，好的生活習慣才是關鍵，以下是她分享的8個養生好習慣，女孩都該試試，學娘娘一起養出無齡少女肌。

孫儷熱衷由內而外地保養肌膚，無懼素顏示人，必看她分享的8個養生好習慣（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：長痘痘喝淡鹽水、吃白食幫肌膚保濕！38歲孫儷靠8個養生習慣，養出無齡少女感。】

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