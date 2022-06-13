謝和弦參選議員染回黑髮　拋1政見：除了我不會有其他候選人敢提

藝人謝和弦於今（2022）年4月突宣布要轉戰政治圈，還透過臉書正式宣告要選北市議員，也已準備好要遷戶籍。不料，謝和弦昨（11）日又發文宣佈一連串政見，包括設立紅燈區合法列管、大麻合法化，提倡正視灰色產業的存在：「我相信除了我不會有其他候選人敢提這個政見」，還曬出將頭髮染黑的照片，認為「這樣比較像要來認真做事的」，頓時掀起一片熱議。



謝和弦昨日在臉書上發文透露自己會先參選議員而不是立委的原因，主要是若想推動大麻合法化，則必須要有可以說服民眾的配套措施，而他也以荷蘭為例，點出當地大麻店和紅燈區是綁定聯動的關係，認為紅燈區雖在台灣不合法，但其實自古以來一直都存在，「特別是在萬華有相當多的歷史沿革，又歷經疫情的阿公店事件，正視灰色產業的存在，並且設立紅燈區合法列管，就是必須做的一步！」

謝和弦參選台北市議員，將頭髮染回黑色，並拍短片講解參選議員𠩤因。

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謝和弦相信，除了他不會有其他候選人會提出此政見，而這也是他這次會出面參選的理由，「如果我當選，就是代表台北市民已經準備好迎接更進步更自由的未來了！」另外，謝和弦隨後還曬出將一頭銀灰髮染成黑色的自拍，認為「這樣比較像要來認真做事的」，讓外界以為的參選玩笑話似乎成真，也掀起兩極熱議。

事實上，謝和弦先前就已放出參選的風聲，他4月時就針對徐小可、阿Ben夫妻因批評指揮中心最新防疫停課標準而遭圍剿一事發表看法：「醫生、律師、教授、警察…都可以每天批評政府甚至從政當市長當總統！X他X的為什麼藝人不行？」不只表態力挺徐小可的發聲，更拋下從政震撼彈：「老子今年11月就要從政進議會X爆你們那些白癡政治人物啦！哈們！」

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