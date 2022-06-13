乘風破浪｜Faye詹雯婷自揭放棄參賽真正原因　直指勾心鬥角很可怕

Faye詹雯婷以專輯《在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》入圍今年台灣金曲獎歌后，談到入圍女歌手最看好誰，她表示袁婭維聲音很棒，把控自如；蔡健雅很成熟、沉澱，魏如萱的聲音也非常豐富：「雖然大家的方向不一樣，但都到了很舒服自在玩音樂的階段，每個人都找到音樂最舒適的狀態。」



先前內地節目《乘風破浪》前幾季找過她，但因檔期問題放棄，許多內地網友仍希望看到她能參加。問她未來是不是有意願，她說：「有適合的時間點可以去嘗試。」

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她也透露自己有看這季的第一集，笑說：「勾心鬥角好像很可怕，但我也知道是效果啦！蠻有趣，平常不可能會跟30幾個女生聚在一起，很像回到大學、高中的感覺。」

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不過，她也有小小的顧慮：「有點像《魷魚遊戲》，很赤裸裸，我就是個身上長蟲的人，如果去的話肯定會有很多奇奇怪怪的畫面，可能摳個腳、挖個鼻孔，這真的太逼人，我很怕嫁不出去！」

她也坦白目前還是單身：「可是我之後如果有（男朋友）也不會講，感情就是兩個人的事，太多人的看法和意見放進來，會影響兩個人的關係，很容易因為外界的眼光決定在一起或不在一起，愛情沒有想像中那麼堅強，它不是偉大是脆弱！」

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