汪小菲疑出「天價揞口費」禁止更多醜聞外泄　葛斯齊稱：沒提金額

台灣資深狗仔葛斯齊日前對汪小菲猛爆料，除了曝光汪小菲婚內和張穎穎及其他女子親密照、汪小菲曾對大小S動粗被陳建州打等等，引發軒然大波。



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近日葛斯齊宣告已與汪小菲「和解」，豈料又遭中國大陸網友謠傳收了汪小菲的錢，對此葛斯齊也揭露其背後真相。

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葛斯齊日前深夜發文，強調沒有收汪小菲任何一毛錢，且彼此溝通過程也不曾提到金額數字，還為此發毒誓：「這麼多人說我收錢，我來發個毒誓，我葛斯齊如果有收汪任何身邊人及本人的黑錢，我全家死光，那些指控我收錢的人，只要你本人不得好死就好，不必拖累家人！這樣你很划算，敢嗎？」

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