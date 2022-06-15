楊英偉香港留大廈單位收租　打算於奧地利置業：買古堡應該冇問題

60歲資深演員楊英偉今年1月接受《香港01》訪問，獨家爆出已帶同92歲的父親一家四口移民奧地利維也納，並取得當地居留權。他大讚當地物美價廉，物價僅為香港的三分一至二分一。楊英偉一家四口居於有150年樓齡、約1300呎的寓所，每月租金僅一萬多港元，生活舒適。



楊英偉去年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖照片）

身為樓宇投資者的楊英偉上周被爆出以1,100萬沽出其日出康城首都1個4房單位。據土地註冊處資料顯示，楊英偉及其妻子陳寶英於2010年以561.8萬買入上址，持貨12年，賺538.2萬元，物業升值約95.8%。

楊英偉奧地利間屋好大。（受訪者提供照片）

楊英偉近日再接受《香港01》訪問，他承認近日賣樓賺了逾500萬，現身處加拿大多倫多的他笑言：「一嚟到個個都問我你賣樓呀？」楊英偉如今仍手持一個工廠大廈單位於香港收租，並指已將超過一半錢匯款至奧地利，入籍後會於奧地利買多層樓，他說道：「一定會買。（買古堡？）應該冇問題。」

楊英偉打算未來幾年要致力飽覽奧地利湖光山色。他透露此地是奧地利18湖區。（受訪者提供照片）

楊英偉指會視乎疫情情況才決定何時回港處理相關賣樓手續，他說：「7月中佢就畀晒啲錢。我睇吓9月情況。隔離嘅話會好麻煩，例如返嚟隔離又冇咗7日，然後返嚟10日、8日，咁搞都兩個禮拜，如果唔使隔離就舒舒服服。」楊英偉父親手持只有3個月有效期的旅遊簽證，故須離開歐盟國家三個月，他們決定順道到加拿大探親，並定於6月尾回奧地利，預計到6、9月便可為父親取得居留證。但因為擔心92歲老父抵受不住奧地利寒冬，故楊英偉打算偕父親下年回港。

楊英偉飽覽奧地利湖光山色：

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楊英偉移民奧地利後依然生活充實。他透露有福音機構打算疫情後來奧地利拍節目，並邀請他擔任主持；他又獲鄭敬基邀請拍節目，兼教戲劇。雖然工作忙碌，但楊英偉已描繪出未來理想生活藍圖，他不嚮往大富大貴，現在經已賺夠，不愁生活已相當滿足，他說：「做多幾年之後就同太太遊山玩水，我太太直頭唔想我做添！我打算9月買架車，你揸4個鐘可以去意大利、匈牙利，周圍玩。而未來幾年會致力飽覧奧地利絕美湖光山色。」

楊英偉舉家移民奧地利 大讚勁宜居：4個半港紙可以買到6個豬仔包

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楊英偉再度大讚奧地利福利好，兒子適應良好，近日更獲安排到診所實習，他說：「仔仔好鍾意嗰度，德文Catch up咗唔少，英文、數學成績亦相當唔錯，呢樣真係令我開心嘅。佢中學有實習，一年有幾個禮拜去搵工作，咁阿仔就去搵工啦，佢搵到一間診所做Helper，佢就開始好鍾意診所，除咗平時返工，佢復活節，暑假都會去做，佢對醫護呢個行業好多興趣。而佢班上又有克羅地亞、蒙古、俄羅斯同學，佢又學咗兩句俄文，眼界開咗，成個班係好『聯合國』呀！佢好鍾意返學。佢哋又Plan咗6月尾去Outing，去睇電影、遊樂場，郊外、打保齡、食爆谷。而奧地利只係160歐元一個月學費。午餐券80歐一個月，4歐一餐。老人院都好到嚇死你，下晝仲有Tea Time。」

點擊睇楊英偉兒子學校伙食：

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