1招即睇Netflix全部三級片！23個隱藏代碼公開　華語片輸入6數字

觀看Netflix影片已成為不少人不可或缺的休閒娛樂之一，但不少觀眾都有尋找想看的影片時，不是搜尋結果與關鍵字不符，不然就是影片已下架又找不到相似的片單，讓觀眾大呼好苦惱！



但其實搜尋Netflix片單除了鍵入中英關鍵字外，還有一個鮮為人知的隱藏版方法，那就是輸入「代碼」。本篇將介紹Netflix上常用的影視分類代碼，就如同隱藏類型目錄，來造福想觀賞特殊片單的網友們！

要輸入代碼前，要先知道Netflix的原網址為何，如此才能將代碼加在原網址末段，加快尋找片源速度。Netflix的原網址是「https://www.netflix.com/browse」，而要加上代號前需要再輸入「/genre/」，合起來就是「https://www.netflix.com/browse/genre/XXXXX」。 只要將下列的代碼貼在/genre/後，就可以找到相應的戲劇或電影類別。

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以下就介紹常見的代碼，分別以「國家/地區」和「影視類別」來分類：

Netflix常見的9種國家/地區代碼：

1. 韓國電影：5685

2. 韓國節目：67879

3. 印度電影：10463

4. 華語電影與節目：100375

5. 北歐電影：9292

6. 台灣電影與節目：434295

7. 英國節目：52117

8. 英國電影：10757

9. 日本電影與節目：100385



如上述所列，如果你想觀看台灣電影，便只要輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/434295」就會出現一系列台灣電影片單。

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Netflix 14大影視分類

再來以「影視類別」來介紹常見的Netflix代碼，分別是：

1. 喜劇：6548

2. 漫畫及超級英雄片：10118

3. 科幻／奇幻：1492

4. 動漫︰7424

5. 冒險動作：1365

6. 恐怖片：8711

7. 驚悚電影：8933

8. 浪漫片：8883

9. 劇情片：5763

10. 火熱浪漫片：29281

11. 成人動畫：11881

12. 紀錄片：6839

13. 火熱：100040

14. 多元性別題材電影：5977



如果想觀看冒險動作片的朋友，只要在搜尋引擎上輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/1365」就能順利看到各種知名的冒險動作片，還可能找到其他不為人知的隱藏版片單！

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Netflix上找不到18禁內容？輸入限制級成人影片代碼就看到

此外，許多網友好奇「限制級成人影片」的代碼是什麼，其實在Netflix的APP首頁分類上是不會顯示限制級類別的，因此很多已上架的成人電影都難以被觀眾找尋，像去年很紅的《禁室365天》（365 Days）就是其中一個例子。這時只要在搜尋引擎上輸入「https://www.netflix.com/browse/genre/100040」便可順利找到所有限制級片源，或是直接在APP上輸入「100040」也會自動跳出各種限制級的影片。

以上就是Netflix的隱藏代碼，快點在搜尋引擎或是APP上輸入相應的代碼，盡情享受你的Netflix時光吧！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix隱藏代碼大公開！18禁、動作片…各類型電影戲劇都能立刻找到】