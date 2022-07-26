Netflix《生化危機》真人版劇集評價創新低　負評原因竟是創新？

《生化危機》作為頗具代表性的暢銷恐怖遊戲，被多次翻拍成影視作品，都獲得了相當好的迴響。不過近日的改編卻都令人失望至極，時隔 4 年的重啟電影《生化危機首部曲：拉昆市》更是直接砸鍋，於是大家便將希望寄託在 Netflix 日前上架的《生化危機》真人劇集上，沒想到大家在看完劇集後，竟幾乎給出一面倒的負評，各大評分網站的分數更是低到可憐，可以說是系列作最爛無誤了！



《生化危機》劇集挑戰首次聚焦反派視角！

Netflix《生化危機》真人劇集承襲了遊戲中的世界觀，故事同樣發生在殭屍病毒爆發的拉昆市中，只不過這次將視角聚焦在反派「亞伯威斯克」（Albert Wesker）與他的兩個女兒「潔德」（Jade）和「比莉」（Billie）身上，並使用雙時間線的敘事方式，同時描繪 2036 年與 2022年截然不同的末日世界觀，也有許多家庭、校園霸凌、多元社會等議題包含其中。

這次Netflix版的《生化危機》真人劇集，會將視角聚焦在反派身上。

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《生化危機》劇集評價慘澹，粉絲痛批：「恐怖喪屍片硬是搞成家庭肥皂劇！」

雖然《生化危機》真人劇集勇敢做出了創新，卻聰明反被聰明誤，交錯時間的敘事法讓許多劇情無法連貫，強調的多元平權內容也被批太過刻意，這令其招致了網友們的種種負評，爛番茄網的觀眾爆米花指數為 26％，Metacritic 上的使用者評分更是只有 1.8 分（滿分 10 分），網友吐槽：「恐怖喪屍片硬是搞成家庭肥皂劇！」、「如果不是叫《生化危機》，分數可能會更低！」，但也有部分網友表示這部有許多致敬彩蛋，相當喜歡這次的改編，不知看過的小夥伴們心得如何呢？

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