高盛推年假無上限政策　員工憂難盡享　更將損失「這補償」

高盛（Goldman Sachs）集團不早前宣佈了一項新的假期政策：其總經理、合夥人層級者，將會獲得「無限休假天數」，一般員工則是每年至少得休 15 天，且其中 5 天還必須是連續的。《紐約時報》形容這間過去以強勢作風著稱1004的企業，彷彿搖身一變對員工最好的美國企業之一。



無限休假制的概念並非新鮮事，尤其在科技業更是常見，包含 Netflix、甲骨文（Oracle）等知名公司都採用了類似的制度。 不過，取消了休假天數的限制之後，員工實際上真的會過得比較快樂、更有動力嗎？

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員工不敢休假，給再多天數都沒有意義

從各種調查、研究中來看，這件事也許沒有想像中來得幸福。《華盛頓郵報》引述了一項非學術研究，一般制度的公司中，人們每年平均會休息 15 天，但在導入無限休假制的組織裡，員工平均卻只會請 13 天的假期。

回過頭看看員工的心聲，卻出現了相當大的落差。多數受試者提到，他們鮮少從主管那邊得到休假相關的訊號，而且當沒有任何一位高層作為表率、真的執行無限休假制時，他們自然會難以「享受」這項福利。

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除此之外，來自組織、上層的業績或 KPI 壓力，同樣是阻止休假的障礙 ，假設碰到老派的主管，休假可能會影響他對你的觀感，或一方面督促你請假，另一方面又不斷揮舞鞭子、強逼達標，讓人無法好利用假期。

前高盛合夥人威廉．格魯弗（William Gruver）便質疑無限休假制的效果，他認為員工即使請了特休，也只是換個地方工作罷了。富國銀行（Wells Fargo & Company）分析師麥克·梅奧（Mike Mayo）也認同這個論點，他認為比起讓員工享受福利，高盛此舉更像是為了營造溫和的企業形象。

無限休假制的反面：省下「未休假」薪資折抵，減輕僱主人事成本

《紐約時報》接着說明，提昇僱主品牌之餘，無限休假制還有個對企業主的好處：節省成本。根據香港《勞工法例》規定，員工離職前未休完的假期，應折算為工資，在美國同樣有類似規定，但這經常成為公司的潛在財務負擔。

假如把美國員工未使用的帶薪假期換算成薪資，所有僱主等於積欠了將近 3000 億美元（約港幣2萬4千億元），且因為薪資較多的中高階主管，通常會剩有大量假期，等於離開時，公司就得支付不少成本。然而，轉為無限休假制即可「繞道」，由於員工並非擁有固定天數，離職時沒有所謂「未使用天數」，自然無需支付相關費用。

所以無限休假制，到底造福的是員工還是僱主？最終仍得視管理階層如何看待這件事情。美國人力資源管理協會（SHRM）提到，真正理想的無限休假制，是設計成更加彈性、員工更有自主權的方式，讓他們能隨時依照自身需求，無論是與家人相處、看醫生，或是來場抒解壓力的旅行，比起只是請假系統上毫無限制的數字，更能讓員工實現「休息是為了走更長遠的路」的目標。

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