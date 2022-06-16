夢華錄｜劉亦菲笑陳妍希「日日探班」別有用心？一句話疑暗踩對方

陳曉與劉亦菲主演的《夢華錄》是近來在內地討論度頗高的古裝偶像劇之一，加上這是劉亦菲相隔16年再度回歸小螢幕，更加受到矚目，而兩人在劇中有許多親密戲，傳出陳曉拍攝《夢華錄》時，老婆陳妍希幾乎天天探班，劉亦菲問：「你老婆怎麼天天來？」陳曉則回：「妳顏值高啊。」



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這段對話看似逗趣，但在微博傳出後，有網友認為是刻意炒話題，且是劉亦菲單方面的「營銷」方式：「一句話抬高了誰、貶低了誰，又表達了什麼思想？」

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但陳曉受訪時的確曾讚劉亦菲：「長得就是很天仙的感覺，但是她其實是一個對待身邊的對手、工作人員，都是非常親和力的一個人。」兩人討論對戲的過程中也很有默契，且《夢華錄》是他拍過吻戲最多的一部戲，因此也有網友認為，陳妍希探班、盯場很正常。

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