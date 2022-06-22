薔薔揭前度一件事讓她私處發炎　心急「驗錯身」卻意外榮升代言人

女星林嘉凌（薔薔）擔任台灣「627全民愛滋篩檢日」活動代言人，呼籲各界共同防範愛滋、提高篩檢率，以降低台灣愛滋病毒傳播速度。



薔薔之前在節目中爆料，某任男友「那邊很臭」，每次發生完關係都會讓她私處發炎，就怕感染了愛滋病毒（HIV）趕緊檢查，不過當時她誤以為要去驗HPV（人類乳突病毒），希望透過自身經驗，告訴女性、男性正確的定期檢查和性觀念的重要。

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薔薔呼籲，大家注重身體健康：「愛滋是無法用任何的肉眼看得出來，也不是說生殖器不斷一直發炎就是感染愛滋，一定要透過愛滋篩檢才驗的出來。」根據調查，每年寒暑假，都是台灣感染愛滋病的高峰期，薔薔提醒，年輕人愛玩但要更懂得保護自己，避免感染愛滋病毒及其他性傳染病，也鼓勵愛滋高危險行為者能藉由全民愛滋日關心自我健康。

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她很開心受邀擔任今年的代言人，薔薔認為愛滋病本身並不可怕，只要有危險性行為均應定期篩檢，早期發現、早期有效控制病情，保護自己健康，亦可避免傳染他人。

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薔薔提醒，大家要切記遵守防治愛滋的「三篩五步」，三篩為「篩檢愛滋知識是否正確」、「篩檢性行為有無風險」及「篩檢血液是否感染」，而五步則是藉由「查知識」、「想行為」、「問風險」、「驗血液」、「防感染」等行動，傳達相關正確愛滋防治知識、評估感染風險、進而定期主動接受篩檢服務。

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