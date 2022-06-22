45歲大S靠薏米水美白去水腫 絕美婚照公開網民盛讚似二十多歲

大S（徐熙媛）因一通電話，與韓國男團「酷龍」成員具俊曄閃婚，二人的愛情故事引起熱議。近日具俊曄已回到南韓並出席電視節目，席間首度公開二人的婚照及刺青婚戒，韓國網民更大讚大S年輕如少女，更笑言「姐姐怎麼都不會老」。究竟大S有甚麼凍齡秘訣？



大S婚紗照曝光。（YouTube）

秘訣一：不分季節用凍水洗臉

無論夏天冬天，大S都堅持用凍水洗臉，因凍水可減少油脂，相反用熱水令毛孔擴張。大S亦指洗臉要快及輕力，以免刺激皮膚，宜在5分鐘內完成卸妝與洗臉過程。

具俊曄也透露20年前與大S交往時，對方愛吃芒果（YouTube）

秘訣二：做好美白防曬

大S以皮膚嫩白見稱，全因她很努力做好防曬功夫。她曾分享拍戲時一定會準備防UV雨傘，每天不論出門與否都會搽防曬，而外出就會每3小時補搽一次，每次出門都會穿著長袖衣服、撐傘、戴防曬帽及太陽眼鏡。大S亦勤敷面膜，她會先把面膜放在冰箱雪凍再敷，幫助收緊毛孔。

秘訣三：每早飲一杯薏米水

大S分享每天吃早餐後喝一杯薏米水，薏米有去水腫及美白功效，早上飲用一杯有助排出多餘水分，維持水潤白滑肌膚。

薏米是常見的煲水或煲湯食材之一，不少女士喜歡飲薏米水去濕消腫，註冊中醫周穎欣指，薏米水適用於天氣潮濕，或身體偏濕時飲用，有助改善水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等問題。不過周穎欣提醒薏米水飲用頻次多為一周一至兩次。

薏米主治濕邪引起的水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等等。（GettyImages）

薏米有生熟之分，生薏米味甘淡，屬性微寒；熟薏米味甘淡，屬性平。兩者皆有利水滲濕、健脾、除痹（改善肌肉筋骨關節麻木疼痛）、清熱排膿之效，主治濕邪引起的水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等等。

▼薏米水知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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薏米水：身體偏濕適合飲用

薏米水一般適用於身體當下偏濕，或天氣潮濕時飲用。中醫角度認為，濕邪有內濕、外濕之分，內濕多由經常飲食寒涼引起，外濕多由天氣潮濕引起。脾喜燥惡濕，身體一旦有「濕」，便容易影響脾運化水液的功能，引起水濕停聚，頭重身重、水腫、腹瀉、關節腫痛不利、便粘廁、白帶白稠過多等。另外也有機會影響脾運化營養的功能，如營養不能升到頭部，便容易犯睏。

薏米水可以幫助身體把多餘水分從小便排走，也可以透過健脾功能，使脾運化能力提升，將水分及營養輸送到身體有需要的地方。

生熟薏米合用為宜

薏米水飲用頻次多為一周一至兩次。使用量為每次10-30克。生熟薏米一般合用為宜。因為生薏米利水消腫能力較明顯，但偏寒涼。而熟薏米健脾能力較強，性質平和，故建議兩者合用，可兼兩者所長，又可避免生薏米過於寒涼。此外，南方地區偏熱，大眾又多乘涼飲冷，常有寒熱夾雜體質，故兩者合用比較穩妥，分量多為一比一。薏米有一定藥性，過度利水容易令身體水分流失，引起皮膚乾燥、腸燥便秘，所以要結合個人體質、地區及氣候而定。即是中醫的「三因制宜」，因人制宜、因地制宜、因時制宜。例如秋天天氣乾燥，薏米使用量就不能太多了。向註冊中醫師請教使用量及時節為最佳妙策。此外，薏米利水有水液下行、滑利之意，故懷孕婦女、行經期間婦女、大便燥結及滑精人士均不宜飲用薏米水，必須向註冊中醫師查詢方可服用。