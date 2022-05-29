壯志凌雲2｜韋基馬驚喜現身感動舊影迷　卻因健康問題恐成告別作

1980和90年代荷里活巨星韋基馬（Val Kilmer）將隨本周末在美國上映的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）重返大銀幕。但這部作品恐怕會是深受健康問題所苦的他最後重要演出。



《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）是1986年賣座片《壯志凌雲》（Top Gun）外界期待已久的續集，韋基馬也在這部電影中再度扮演外號「冰人」（Iceman）的湯姆卡贊斯基（Tom Kazansky）一角。

韋基馬昔日英姿及現今健康情況：（按圖了解）

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美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報道，《壯志凌雲》系列電影的招牌明星，無疑是飾演「獨行俠」彼得米契爾（Pete Mitchell）的湯告魯斯（Tom Cruise）。不過韋基馬在片中也有吃重戲份，且一些年輕觀眾可能不知道他當年名氣有多響亮。

韋基馬和湯告魯斯一樣，都是靠着《壯志凌雲》這部片躋身荷里活大明星。他飾演傲氣十足又冷酷的「冰人」，對上湯告魯斯扮演的「獨行俠」。

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在演出這個代表性角色後，韋基馬多年來在各種類型電影中開創成功演員生涯，包括在1991年傳記電影《門》（The Doors）中飾演搖滾歌手吉姆莫里森（Jim Morrison）、在1993年西部電影《絕命終結者》（Tombstone）中飾演哈勒戴醫生（Doc Holliday）、在1995年超級英雄電影《蝙蝠俠3》（Batman Forever）中飾演蝙蝠俠，以及在名導麥可曼恩（Michael Mann）1995年犯罪電影巨作《烈火悍將》（Heat）中飾演一名銀行搶匪。

然而，《壯志凌雲：獨行俠》很可能會是方基墨最後代表作。他在2017年宣布罹患喉癌，此後大致未再參與演出。他也動過氣切手術，造成他的聲音完全改變。

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韋基馬去年在一部以他為主角的私密紀錄片《韋》（Val）現身，片中討論他的健康問題，並探索他的演員生涯。

而《壯志凌雲：獨行俠》也將韋基馬在銀幕下面臨健康問題的情況寫進劇本，在這部續集電影中融入現實生活的情感層次。

《荷里活報導》（The Hollywood Reporter）首席影評人魯尼（David Rooney）在《壯志凌雲：獨行俠》的影評中寫道，這部電影最「感人的元素，來自韋基馬飾演的冰人短暫現身，這個角色的健康問題反映出演員現實生活中的遭遇，激起觀眾的共鳴感傷」。

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