安祖蓮娜祖莉撇畢彼特2年後換畫　密密約The Weeknd飯後即返閨房

還陷在與畢彼特（Brad Pitt）婚泥淖中的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），快3個月前被拍到和流行樂壇的加拿大天王The Weeknd共進晚餐、引發外界揣測後，兩人在才剛過的周六晚間又被拍到去了同一家餐廳，足足待了兩個半小時才離開，且安祖蓮娜祖莉毫不避諱和The Weeknd一起走出來、面對狗仔攝影的鏡頭，然後上了他的車子，一起轉赴他的豪宅，彼此之間擦出愛火的可能性看似愈來愈高。



安祖蓮娜祖莉和畢彼特婚變5年以來，從未有公開的新戀情，八卦刊物屢傳她有「富商男友」還說他們已論及婚嫁，都只是空穴來風。她和The Weeknd除了兩度共進晚餐被拍到，還曾在今年7月各自被拍到現身同一場演唱會，約會的可能性更大，只是兩人都沒有任何回應。

諷刺的是，The Weeknd昔日和偶像女星席琳娜交往時，一度傳畢彼特與她打情罵俏有點過火，讓安祖蓮娜祖莉很不滿，兩人那時還否認，卻不到一年之間就婚變，The Weeknd也曾在歌詞中消遣畢彼特。而今安祖蓮娜祖莉擺明和The Weeknd走得近，背後動機充滿不少玄機。

【同場加映】盤點最多裸露鏡頭演員 安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三（點圖放大瀏覽👇👇👇）

盤點最多裸露鏡頭演員 安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三（01製圖）

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