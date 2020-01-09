《壯志凌雲》隔34年拍續集太遲？「元祖版」湯告魯斯女友自嘲太老

2020年荷李活除了推出《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）、《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）等近年叫好又叫座的話題大片續集外，仲有令觀眾等足超過30年的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick）、《來去美國2》（Coming 2 America）等經典系列。因為拖太耐先拍續集，令前者女主角冇得唔換人，後者則面臨昔日「茄呢啡」而家太紅而冇辦法回歸的有趣情況。

甫推出預告片即引刻起熱烈討論的《壯志凌雲：獨行俠》，距離前一集於美國上映已經相隔足足34年！當時仲未滿24歲的湯告魯斯（Tom Cruise），今時今日依然Keep得好好，望落比真實年紀細10歲有多，依然可以繼續型chok。不過，第一集與他大演愛情對手戲的女主角Kelly Mcgillis已經年過60，滿頭白髮，身型亦比起34年前漲足好幾倍，唔符合荷李活大片中的愛情戲女主角應有的形象。

按圖睇Kelly Mcgillis而家對比起以往後生時的風釆：

+ 4 + 3 + 2

因此，續集換成比湯告魯斯細8歲的珍妮花康納莉（Jennifer Conelly）成為他的新女友。唔少人戥Kelly Mcgillis不值，她本人反而睇得好開，接受電視台訪問時坦言，自己而家個樣的確唔太符合「劇情需要」，並冇覺得委屈。

因此，續集換成比湯告魯斯細8歲的珍妮花康納莉成為他的新女友（2020年《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

另外，遲足首集32年再推出的《來去美國2》，靈魂人物愛迪梅菲（Eddie Murphy）將Shari Headley、James Earl Jones等原班人馬都搵返返嚟，令影迷超期待。電影第一部描述飾演非洲王子的愛迪梅菲去美國找尋真愛，化身為餐廳侍應。突然有一日有劫匪衝入餐廳打劫，被他設法制服。扮演搶匪的正是當年還是寂寂無名的森姆積遜（Samuel Jackson）。愛迪梅菲笑言本來計劃請森姆於續集再打劫一次同一間餐廳，不過森姆太紅，忙到安排唔到檔期，於是續集另外搵Wesley Snipes加入，卡士依然值得期待。

同上一集相距「只」有16年半的《重案夢幻再重組》（Bad Boys for Life），馬田勞倫斯（Martin Lawrence）自嘲比之前肥超多，知道應該練返好副身型，無奈背部受傷無法鍛鍊，去到片場偏偏又食唔停口，慶幸部分激烈動作有特技人員負責。他也透露續集拖咁耐，因為韋史密夫（Will Smith）堅持要有夠好的劇本，他也不欲急就章令影迷失望，才會「一唔小心」就過了十幾年。

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