員工父母生日照送禮　黃曉明超霸道：我就是要讓你們全家都快樂

現年44歲的黃曉明除了是一位演技了得的好演員之外，更是一位好老闆。近日，他就獲邀參加Talk show 節目《怎麼辦！脫口秀專場》，自爆了日常對待員工的行為，讓不少網友讚不絕口，直言想要他這種老闆，紛紛支持他「想要員工好好做事，老闆就得好好做個人」的理念。

黃曉明有「中國好老闆」之稱。（影片截圖）

在節目中黃曉明藉由自身對員工的行為而帶出一個笑點，嘲笑自己在員工面前不算甚麼，讓在場觀眾哭笑不得：「員工父母過生日我會給他們安排一個蛋糕﹑一束花加一千塊，我還帶他們全家一起去坐遊輪，我要讓爸爸媽媽們知道，你孩子在我這工作，我就是要讓你們全家都快樂，就這麼霸道。我對員工還是很好的，平時找我幫忙我都會盡力幫忙，甚麼要周杰倫門票的，要古天樂簽名的，我都一一照辦，一邊照辦一邊納悶，怎麼從來都沒有員工找我要簽名呢？他們可能看出我的失落了，每次找我要古天樂簽名的時候都要順便要我的簽名，厚厚一疊讓我簽，我可開心了，拿過來一看報銷單，給我氣的呀！有一次我就直接給他簽了「古天樂」，你找古天樂報銷去吧！」相當搞笑。

黃曉明絕對是一位好老闆。（影片截圖）

黃曉明不時送員工禮物。（微博圖片）

除了送花﹑發紅包﹑坐遊輪之外，黃曉明在不同節日亦會為員工送禮物，就好似曾被爆在元旦的時候送員工盲盒禮物，包括手機﹑耳機﹑名牌香水等，當然少不了請員工吃大餐外。還有在公司年終時除了發紅包外，一等獎更是一輛價值百萬的名車，還有親自送蛋糕為司機慶生等等，大大小小的聚餐多得是，對待員工相當闊綽。而黃曉明自己亦講道：「這就是我做人做事的理念，做事之前先做人，想要員工好好做事，老闆就得好好做個人。」讓網友們都直言好想要他這種老闆，不愧是有「中國好老闆」的美譽。

黃曉明相當闊綽。（微博圖片）