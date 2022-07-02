余苑綺化療70次驚現抗藥性　身形極消瘦似骨頭人　加濾鏡難掩病態

台灣資深男星余天和女星李亞萍的二女兒余苑綺（改名余泳澐），自2014年發現罹患直腸癌之後，一直努力抗癌，前後經歷近70次的化療，未料傳出身體出現抗藥性，病情惡化，只能嘗試別的療法。



李亞萍先前也透露愛女腰痛、腹痛的情形越來越嚴重，嚴重到不能好好站著，近日余苑綺現身露臉時被發現瘦了一圈，弟弟余祥銓更形容姐姐是「骷髏人」，身體狀況引起外界高度關注。

【圖輯】余苑綺病情惡化身形極消瘦「加濾鏡難掩病態」（點圖放大看她的近況👇👇👇）

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根據《TVBS新聞網》報導，前些日子余天夫婦因為余苑綺癌指數又飆高，相當心疼又難過，且余苑綺肚子痛和腰痛情況加劇，連好好站都不行，又被檢查出腎積水入院動手術。先前余苑綺貼出廚房清潔用品業配的影片，她拿著燒得焦黑的鍋子表示：「媽媽偶爾有時候睡覺會…不小心燒乾了鍋子」，接著示範刷洗。

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畫面裡因套上濾鏡看不出余苑綺氣色，但整個人明顯消瘦一圈，也令網友擔心余苑綺睡覺燒乾鍋子的情況。而經紀人閃亮亮透露，余苑綺目前身體狀況還可以，只是時常感到疲勞，腎積水入院動手術後，仍在復原中。而她這幾個月有積極補充營養，體重又回到婚前那時，只是現在仍需常跑醫院，找尋新的抗癌療程，期盼能降低癌指數。

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經紀人坦言，余苑綺這陣子身心都很疲累，但為了家人和孩子她仍不放棄，積極尋找可能性：「綺綺真的不簡單，非常努力勇敢，媽媽的所有特質在她身上都體現出來了！」此外，目前仍有業配找余苑綺合作，共6樣產品，廠商也很配合余苑綺的身體狀況在進行拍攝，現今在休養身體中。

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