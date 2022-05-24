金宇彬戰勝鼻咽癌復出即確診新冠肺炎！演藝工作再度被迫全面中斷

現年32歲的「韓劇男神」金宇彬5年前才發現自己罹患鼻咽癌，當時事業正旺的他為此停工2年半，專心休養後宣告抗癌成功，直到近期才逐漸回歸螢光幕前，和女友申敏兒合作主演的新作《我們的藍調時光》更是大受好評。不料，金宇彬今（24）日竟爆出確診新冠的消息，讓大批粉絲擔心不已。



金宇彬近日再憑新作《我們的藍調時光》人氣暴漲，代言活動更是一波接一波，沒想到所屬經紀公司今日竟發表官方聲明，宣佈金宇彬今日的攝影活動緊急喊卡。聲明指出，金宇彬在參與演藝行程前自行快篩檢測的結果呈陽性，隨即再前往醫院進行PCR檢測後，結果仍呈陽性確診，目前已全面中斷日程，正在住處隔離治療中。

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事實上，金宇彬在2017年宣佈罹患鼻咽癌，當時他正值事業正巔峰之際，卻在拍戲時常常流鼻血，原本不以為意的他，在一次活動中又流鼻血。不料，在他身邊的一旁的李秉憲發現後，就提醒金宇彬應前往醫院進行詳細檢查，而他在隔天也就前往醫院檢查，沒想到卻才發現自己罹患鼻咽癌，所幸有李秉憲的提醒，否則金宇彬很可能會錯過黃金治療期。

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