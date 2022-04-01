33歲泰國男歌手Boy患大腸癌第3期全面停工　靠唱BL劇主題曲爆紅

曾為《為愛所困》、《不期而愛》、《待到重逢時》等多部BL泰劇演唱主題曲的33歲泰國創作男歌手Boy Sompob，憑著溫柔清亮的嗓音，擁有一票死忠歌迷。怎料3月24日才曝光為新劇演唱主題曲的他，3月29日震驚宣布確診罹患大腸癌第3期將停工治療，暖慰粉絲「我們會再見面的！」



Boy Sompob 29日以泰文、英文在IG上公開噩耗：「我想告訴大家，我剛剛被診斷出罹患大腸癌第3期！」他堅強表示，身邊許多人都一直鼓勵、支持著自己，而他也做好與病魔戰鬥的準備，將儘快接受最好的治療，早日重返樂壇唱歌給大家聽。

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Boy Sompob還提到休養期間，新專輯和新歌發布都將延期，並向因臨時取消工作被影響到的人道歉，但歌迷們可透過媒體音樂平台聽他的歌，最後喊話歌迷「請大家保重身體，我們會再見面的！」貼文一出，許多粉絲儘管不捨，也紛紛為他送上祝福，盼Boy Sompob早日康復。

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