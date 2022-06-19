汪小菲疑暗指偷食照純屬「P圖」稱有人造謠　葛斯齊反擊有火藥味

汪小菲之前被台灣娛記葛斯齊爆出婚內出軌的照片，之後他向葛斯齊道歉，才讓對方収手，不料17號汪小菲在直播上，談到網路上有太多P圖與造謠的東西，現在不會再多做解釋，都交給律師處理，隔天葛斯齊發影片回應，稱會奉陪到底。



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葛斯齊18號在社群平台上拍片回應汪小菲前一晚在直播時提到的P圖、造謠，雖然說自己不會對號入座，但也對汪小菲喊話：「我的關刀已經擦雪亮了，我隨時奉陪，我現在有的是時間。」

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接著葛斯齊還談到，汪小菲第一次喊告時，剛好是他婆婆的頭七，如今剛把喪事都處理完畢，之後會有大把的時間，更向汪小菲宣告：「如果你需要幫忙的話，只要你告訴我一聲，我一定奉陪到底。」

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