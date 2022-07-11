愷樂陷感情風波消失2年傳已婚 莎莎認私下有聯絡3字回應好友近況
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣女星莎莎日前出席醫美活動，久未現身的她為了在媒體前亮相，特意瘦了4公斤，身材緊緻又纖細。莎莎過去和愷樂不僅是主持節目的拍檔，私下也是無話不談的好姐妹，愷樂從2020年捲入感情風波後，至今都了無消息，莎莎受訪時被問到愷樂的近況，她透露兩人還是有聯絡，會關心彼此。
莎莎提到，跟愷樂私下還有聯絡：「但我們就是朋友之間的那種，聊一些很廢的，例如說『妳最近有看到什麼很好買嗎』，這種的。」她也被問到：「身為代言人，是否有推薦愷樂去打醫美」？莎莎笑笑地說：「她也是漂亮女生，她應該都知道要怎麼讓自己美美的啦！」
【圖輯】點圖放大看更多愷樂IG美照👇👇👇
+27
至於愷樂近況是否不錯？莎莎語帶保留地表示自己「不知道」， 而日前也傳出愷樂已經結婚的消息，莎莎對於好姐妹的私事保密到家，僅說：「不知道欸，因為不是我的事，所以不方便幫她回答。」兩人曾一起主持過《食尚玩家》、《娛樂百分百》等節目，未來是否有可能繼續同台主持？莎莎依舊面帶微笑，以「不知道」3字輕描淡寫帶過。
【圖輯】點圖放大看更多莎莎IG美照👇👇👇
+9
愷樂深潛近兩年4字回應秘婚生子傳聞 前男友K.Swo揭曾陷情緒低潮羅志祥洗底愷樂卻慘被封殺零收入 前男友K.Swo：她過不了這一關愷樂閨密揭兒童台黑暗面 競爭內幕極誇似宮鬥 坐幾耐都要講輩份愷樂神隱1年多傳秘婚成人妻 38歲生日「上水」回應網民：愛你們愷樂復出？眼利網民從李國毅老婆IG發現線索：其實不會對她反感小豬羅志祥懶理愷樂一心密謀搞新碟 IG曬錄歌照疑為復出試水溫
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】