媽別鬧了｜賈靜雯揭70歲比莉姐如廁後「多條尾」仔細一睇更尷尬

【Netflix／媽別鬧了】由比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳主演，Netflix原創愛情喜劇《媽，別鬧了！》將登場，10多年沒演戲的比莉搞笑功力寶刀未老，戲裡戲外都笑料不斷，連上廁所都有糗事發生，賈靜雯爆料，有次比莉如廁後竟拖著一條長尾巴走出來，仔細一看才知她「內褲夾到衛生紙」，辣媽內褲也被看光光。



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《媽，別鬧了！》即將上線，主要演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏、曾莞婷齊亮相，賈靜雯一襲深V褲裝洩「沒穿內衣」，誠意十足；該劇描寫母女三人勇敢追愛的故事，活動現場還請來8名猛男登台熱舞，大膽脫到剩動物系四角褲，還搭上由Nick周湯豪為戲量身定做、比莉演唱的片頭曲〈比莉卡厲害〉，現場氣氛火熱滿點。

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劇中，比莉扮演在失去生命中最重要的男人老公（寇世勳飾）後，依然不放棄追求愛情，透過網路認識世界各地、形形色色的男人，其中還有吻戲、床戲，但私下性格保守的比莉顯然不太樂意，直呼拍吻戲時其實不太樂意：「鏡頭還沒到，他（對手演員）就親，就這樣親了20幾次，我都氣到翻臉了！」最後她還用英文罵對方，至於床戲，她笑稱因身上只披著睡袍，裡頭一絲不掛（穿連身肉胎），現場又有幾百雙眼睛盯著看：「真的很尷尬、很害羞」。

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聽到這一段，扮演老公、爸爸的寇世勳傻眼：「我怎麼完全都不知道」假裝吃味，劇中老夫老妻逗嘴的模樣再現，提到彼此印象最深刻的戲，比莉直言是一場單純的共舞戲，沒想到自己竟哭到停不了，把寇世勳嚇到：「我不知道這人怎麼了，死命地哭，且拍幾次就哭幾次，哭到我以為我真的掛了」。

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比莉在劇中周旋多名男子，導演陳慧翎表示這些演員名單都給比莉看過，但她沒有一個滿意的：「因為比莉姐要的是荷李活明星，我們拿出全部預算都請不起」，被問是否像戲中的媽媽也找個伴，比莉坦言喜歡的對象要長得帥、懂音樂又幽默：「但我很奇怪，找伴很難吧」，覺得感情事還是隨緣。

《媽，別鬧了！》預計2022年7月15日Netflix全球獨家上線。

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