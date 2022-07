艾美獎2022︱《怪奇物語》獲13提名爭最佳劇集　李政宰再角逐視帝

第74屆艾美獎(The 73rd Primetime Emmy Awards)將於美國時間9月12日(香港時間9月13日早上8時)在洛杉磯舉行,大會於香港時間今日(13日)凌晨公布入圍名單。本屆戰況相當激烈,HBO大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)獲得25個提名,而《魷魚遊戲》成為史上首部非英語劇集入圍。值得留意的是,已故「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑生前遺作Disney+動畫影集《無限可能:假如…?》入圍配音獎。

第74屆艾美獎即將於美國時間9月12日在洛杉磯舉行。(Emmy awards)

早前在「美國演員工會獎」及「第27屆影評人之選頒獎禮」奪得最佳男主角的李政宰,憑《魷魚遊戲》首次在艾美獎角逐視帝,對手包括老戲骨Brian Cox、《Ozark》的Jason Bateman、《絕命律師》的Bob Odenkirk及Apple TV+《人生切割術》(Severance)的Adam Scott。而鄭浩妍、吳永秀則入圍女配角和男配角。

相隔3年強勢回歸的《怪奇物語》(Stranger Things)就以大熱姿態獲得13個提名,更與《魷魚遊戲》、《傳媒家族繼承人》、《絕命律師》、《Ozark》、《Yellowjackets》、《高校十八禁》(Euphoria)及《人生切割術》角逐最佳劇情類劇集。

另外,喜劇方面亦非常有驚喜。喜劇方面,在過去頒獎典禮上奪得不少獎項的《乜都得教練》(Ted Lasso)將會面對多部新喜劇,包括Selena Gomez主演的人氣喜劇《破案三人行》(Only Murders in the Building)、《Abbott Elementary》,還有《The Marvelous Mrs. Maisel》、《Hacks》、《What We Do in the Shadows》等。