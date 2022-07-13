艾美獎2022︱《怪奇物語》獲13提名爭最佳劇集　李政宰再角逐視帝

第74屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）將於美國時間9月12日（香港時間9月13日早上8時）在洛杉磯舉行，大會於香港時間今日（13日）凌晨公布入圍名單。本屆戰況相當激烈，HBO大熱劇《傳媒家族繼承人》（Succession）獲得25個提名，而《魷魚遊戲》成為史上首部非英語劇集入圍。值得留意的是，已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑生前遺作Disney+動畫影集《無限可能：假如…？》入圍配音獎。

第74屆艾美獎即將於美國時間9月12日在洛杉磯舉行。（Emmy awards）

早前在「美國演員工會獎」及「第27屆影評人之選頒獎禮」奪得最佳男主角的李政宰，憑《魷魚遊戲》首次在艾美獎角逐視帝，對手包括老戲骨Brian Cox、《Ozark》的Jason Bateman、《絕命律師》的Bob Odenkirk及Apple TV+《人生切割術》（Severance）的Adam Scott。而鄭浩妍、吳永秀則入圍女配角和男配角。

相隔3年強勢回歸的《怪奇物語》（Stranger Things）就以大熱姿態獲得13個提名，更與《魷魚遊戲》、《傳媒家族繼承人》、《絕命律師》、《Ozark》、《Yellowjackets》、《高校十八禁》（Euphoria）及《人生切割術》角逐最佳劇情類劇集。

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另外，喜劇方面亦非常有驚喜。喜劇方面，在過去頒獎典禮上奪得不少獎項的《乜都得教練》（Ted Lasso）將會面對多部新喜劇，包括Selena Gomez主演的人氣喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building）、《Abbott Elementary》，還有《The Marvelous Mrs. Maisel》、《Hacks》、《What We Do in the Shadows》等。