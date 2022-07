台灣史上最恐怖電影《咒》周5上架！盤點7月Netflix上架+下架片單

【Netflix/咒】因版權合約到期關係,Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單,在「7月上下架片單」中,包括萬眾矚目的《怪奇物語4》第2輯、由柯佳嬿、賈靜雯、吳慷仁主演的台劇《媽,別鬧了》、號稱「台灣史上最恐怖邪教驚悚電影」《咒》都將上架,許多影迷引頸期盼。不過,也有網友崩潰不少好片將下架,包括《蜘蛛俠》、《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》以及動漫迷熱愛的《排球少年》等,讓一票劇迷相當不捨。



Netflix 2022年7月上架電影

7月1日:

1.《娃鬼血祭瘋人院》(Cult of Chucky)

2.《魔間行者》(Constantine)

7月6日:

3.《散聚之間》(Hello, Goodbye, and Everything In Between)

7月8日:

4.《咒》

5.《海獸獵人》(The Sea Beast)

7月15日:

6.《勸服》(Persuasion)

7月22日:

7.《灰影人》(The Gray Man)



Netflix 2022年7月上架影集

7月1日:

1.《怪奇物語4:第2輯》(Stranger Things 4)

7月6日:

2.《還原任務:第3季》(Control Z)

3.《異世界歸來的舅舅》

7月8日:

4.《死婆玩大咗》(Boo, Bitch)

5.《閨房設計樂》(How To Build A Sex Room)

6.《寶可夢旅途Part 3》

7月14日:

7.《生化危機》(Resident Evil)

7月15日:

8.《再婚上流》

9.《媽,別鬧了》

7月20日:

10.《雲畫的月光》

11.《Who Are You-學校2015》

7月29日:

12.《中佬單身日記》(Uncoupled)



Netflix 2022年7月下架電影

7月2日:

1.《排球少年!!劇場版:結束與開始》

2.《排球少年!!劇場版:勝者與敗者》

3.《排球少年!!劇場版之三:才能與感覺》

4.《排球少年!!劇場版之四:理念之爭》

7月14日:

5.《剋·寡婦》(Widows)

7月30日:

6.《星空奇遇記:超域時空》(Star Trek Beyond)

7月31日:

7.《蜘蛛俠》(Spider-Man)

8.《辣妹過招》(Mean Girls)

9.《太空潛航者》(Passengers)

10.《星空奇遇記》(Star Trek)

11.《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)



Netflix 2022年7月下架影集

7月2日:

1.《排球少年!!第2季》



家門外上演活春宮!調監視器「驚見男女交疊」 光溜溜嗨戰屋主傻:當自己家?

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】