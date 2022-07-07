台灣史上最恐怖電影《咒》周5上架！盤點7月Netflix上架+下架片單

【Netflix／咒】因版權合約到期關係，Netflix每月都會公佈即將上下架的電影和影集名單，在「7月上下架片單」中，包括萬眾矚目的《怪奇物語4》第2輯、由柯佳嬿、賈靜雯、吳慷仁主演的台劇《媽，別鬧了》、號稱「台灣史上最恐怖邪教驚悚電影」《咒》都將上架，許多影迷引頸期盼。不過，也有網友崩潰不少好片將下架，包括《蜘蛛俠》、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》以及動漫迷熱愛的《排球少年》等，讓一票劇迷相當不捨。



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Netflix 2022年7月上架電影

7月1日：

1.《娃鬼血祭瘋人院》（Cult of Chucky）

2.《魔間行者》（Constantine）

7月6日：

3.《散聚之間》（Hello, Goodbye, and Everything In Between）

7月8日：

4.《咒》

5.《海獸獵人》（The Sea Beast）

7月15日：

6.《勸服》（Persuasion）

7月22日：

7.《灰影人》（The Gray Man）



Netflix 2022年7月上架影集

7月1日：

1.《怪奇物語4：第2輯》（Stranger Things 4）

7月6日：

2.《還原任務：第3季》（Control Z）

3.《異世界歸來的舅舅》

7月8日：

4.《死婆玩大咗》（Boo, Bitch）

5.《閨房設計樂》（How To Build A Sex Room）

6.《寶可夢旅途Part 3》

7月14日：

7.《生化危機》（Resident Evil）

7月15日：

8.《再婚上流》

9.《媽，別鬧了》

7月20日：

10.《雲畫的月光》

11.《Who Are You-學校2015》

7月29日：

12.《中佬單身日記》（Uncoupled）



Netflix 2022年7月下架電影

7月2日：

1.《排球少年！！劇場版：結束與開始》

2.《排球少年！！劇場版：勝者與敗者》

3.《排球少年！！劇場版之三：才能與感覺》

4.《排球少年！！劇場版之四：理念之爭》

7月14日：

5.《剋·寡婦》（Widows）

7月30日：

6.《星空奇遇記：超域時空》（Star Trek Beyond）

7月31日：

7.《蜘蛛俠》（Spider-Man）

8.《辣妹過招》（Mean Girls）

9.《太空潛航者》（Passengers）

10.《星空奇遇記》（Star Trek）

11.《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）



Netflix 2022年7月下架影集

7月2日：

1.《排球少年！！第2季》



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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】