《咒》殺入Netflix全球10大創紀錄　香港地區排名只輸畀呢1部電影

驚悚電影《咒》（Incantation）被譽為台灣影史最恐怖電影，由於人氣好評日前亦正式登陸Netflix並快速攀升熱門觀看前10名。



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《咒》榮登Netflix全球Top 10名

Netflix近日公布「Netflix全球Top 10」榜單，說明《咒》在包括香港、日本、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等地區榮登前10名。

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此外，其魅力更擴散到亞洲之外的國家，比如阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯、瓜地馬拉、薩爾瓦多、烏拉圭、馬爾地夫都有其地位，榮登全球總排名第8位，創紀錄寫下台灣電影在 Netflix播出的最佳成績，不少外國網友亦紛紛表示：「第一次看台灣電影，沒想到這麼恐怖。」

《咒》於Netflix香港Top 10電影排名只次《蜘蛛俠：不戰無歸》。（截圖）

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