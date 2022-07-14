咒｜睇完驚現恐怖後遺症！專家拆解導演用「催眠5招」對觀眾洗腦

【咒】昨天筆者親自看完電影、發了限動說：「本部片絕對我看過最惡意滿滿的恐怖片之最！」，一堆朋友和紛絲便私訊問：「很恐怖嗎？可以去看嗎？推薦嗎？」



首先答案是：「恐怖、非常恐怖。本片絕對是創下了台灣恐怖片的新高度。」不過，這部片恐怖的部分不在於片中的某個片段、某個畫面、或是某段劇情。而是導演傳遞故事的手法。這段手法堪稱惡意滿滿。

如果你現在有空，可以上個PTT、或是Dcard，搜尋一下，你會看到滿滿看完電影《咒》後，懷疑自己被詛咒、或是有後遺症的文章分享。

這部片為什麼能衝起恐怖片的新高度？恐怖的程度到哪？平常就有在看鬼片的人看了會覺得如何呢？不太敢看鬼片、但敢去挑戰的朋友們適合嗎？

這篇會以「催眠」的角度為各位揭密本片使用的手法，以及跟一般恐怖片的差異。順便提醒一下，因為要講解手法、所以底下會有「劇透」喔！

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《咒》故事大綱

故事拆成兩個時間軸。六年前的事件、及六年後的現在。電影中會在兩個時空中跳躍交代故事。

六年前，女主角和她的男朋友、跟一個男生朋友，三個人一起搞了一個「破鬼特工隊」。他們到處探訪廢墟景點、訪問鄉野奇談。到達現場後少不了一陣探險、然後把整個過程用V8錄影，上傳網路平台。

某次，他們輾轉來到男主角深山老家「陳氏宗族」。這是一個有神祕色彩的部落。除了信奉不知名的神明之外、整個聚落也會有許多儀式、例如全身紋身、半夜不睡覺共同朗聲祈禱祭祀。

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帶著濃濃的好奇、破鬼特工隊便上山探訪──除了神祕的宗教色彩之外、最吸引他們的是、謠傳在這個聚落的後面，有一個生人勿近的坑道。三人接受了聚落簡單的招待後、夜晚便趁著聚落內的住民都熟睡、三人便橫闖坑道。

進入坑道後、三人的狀態開始不對、每個人都出現異常的身體反應、即開始做出匪夷所思的行為。最後、三人中兩人死亡、只剩下女主角倖存，而當時錄製到坑道內的影像在檢警調偵辦案件的過程也外流。

看過的台灣檢警調、鄰居、朋友、甚至連幫女主角做心理治療的諮商師、也都全部離奇死亡。也因為這段事件開始造成女主角心理陰影、精神出現狀況、進而喪失了照顧女兒的權利、女兒被送進寄養家庭。

六年的時間過去，長期接受治療的女主角選擇把這段往事塵封、不對任何人說起。這段過程好不容易慢慢淡忘、病也好轉、準備接回女兒、重享天倫之樂。卻在接回女兒之後、發現女兒身上也慢慢發生怪事……

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《咒》整體調性

身為恐怖片，總是免不了Jump Scare這種最粗暴有效的驚嚇元素。而幸運的是，整部片的Jump scare只有三處：

一處在坑道中、同伴看到了被禁忌不能看的神像面容後，以及電影時間六年後在女兒剛開始中邪時，另一處在女兒中邪後，女主角帶他去宮廟收驚這個點，驚嚇點並不算多。

音效部分，本片並不像早期的恐怖片，運用不協調合音去製造詭譎感，而是採用近年恐怖片較流行的吵雜感、搭配畫面運鏡的搖晃，來不斷製造整體的慌亂及不安感。

這意味著詭異的音樂？沒有。混亂、吵雜、精神緊繃的情境音、場景音、及宗教意味濃厚的低鳴沉吟聲？很多、很多。以及，因為是用偽紀錄片的方式拍攝、所以有著許多第一人稱的鏡頭晃動，這讓人看完會有點頭暈──而這點非常重要。

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因為那些看完本片後覺得自己受到詛咒、開始有奇怪的事情發生的網友，其實從催眠手法的角度來看，就是這些頭暈、密集恐懼症、音效過大的不適，慢慢堆疊出「你也被劇中詛咒影響的假象」。

這邊，如果我們先不要討論後面要提到的「特殊手法」、只單純看色調、論劇情、運鏡、故事等等一般恐怖片好看與否的元素的話，整體看下來的「恐怖感」其實大概跟《薩滿》、《女鬼橋》、《哭聲》差不多等級。

不過，如果你覺得你看上面這三部片看得很輕鬆、就覺得自己可以輕鬆應付《咒》的話……先別急、因為關鍵在我下面要解析的「特殊手法」。這些手法，才是真正讓這部片恐怖到新的天花板高度的真正元素。

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《咒》特殊手法──催眠式的傳遞詛咒及恐懼感

女主角在劇中會以「拍攝跟女兒的新生活」的名義，讓一支V8鏡頭時刻都能對著她、讓她能以第一人稱的角度對觀眾說話，這種手法在紀錄片當中非常常見。

而在整部戲中，就會有大量他看著觀眾、並說出類似：「請你們跟著我念這段咒語」、「請你們看著這個畫面」「這你們擺出這個手勢」、「這段咒語能祝福人、聽到的人都能受到祝福」。

Dcard有網友戲稱、這段過程跟卡通人物──Dora隔著螢幕打破第四道牆、與小朋友直接互動，要小朋友念英文的方式有點類似。不過，女主角要你念的可不是有趣的英文練習。而是滿滿的詛咒。

除了打破第四道牆、與觀眾直接互動的方式外、還有搭配文章這一小節開頭圖片的手勢、也大量出現在整部劇情當中。好，到這裡，如果以洗腦、催眠的角度來看；有效的訊息傳遞、辨識度高好記的手勢之外、還缺什麼呢？

沒錯，還缺了耳熟能詳的口號。你想得到，導演當然也想得到。本部片有個出現頻率極高的八字咒語，從本片開始，一路貫穿到片尾。

從我們觀影者的角度來看，這八字咒語會在片中不斷被不同性別、不同音調、不同人、不同時間，統一用詭異、古怪、讓人極度不安的方式唸出來。

有時候是小孩童言童語的笑顏中突然唸出這不搭軋的八字咒語。有時候是高音、尖叫的女聲、以撕心裂肺的方式扯出這八字咒語。有時候、又是以類似藏傳佛教低音頻的獅子吼方式，反反覆覆、一遍又一遍、精準不惡的把這八個字推送到觀眾的耳中。

以上種種，從心理學、NLP、催眠的角度來看，就是同時間幫現場觀影的觀眾完成了「聽覺心錨」、「視覺心錨」。這些聲音、畫面、會在劇中大量大量大量的出現，讓你非常熟悉、讓你印象非常深刻。直到你對這八字咒語朗朗上口。直到你對這結印手勢熟能生巧。然後，在劇情最後最後，女主角臉色鐵青，一改反常的這樣告訴觀眾：

「對不起，我騙了你們，這不是什麼祝福的話語，而是一種古老的詛咒」

「受我引導讀誦她的人，將會流失她的好運、只留在深深的詛咒之中」

「原諒我，因為我想救我女兒」



你可以想想，你剛剛在大量的情節鋪排中，已經多次地在心中默念了這八字咒語。出於看電影的好玩心態、你也順勢的擺弄了那個結印手勢。然後女主角冷不防地給你來這一下，你就愣在螢幕前，只能傻傻地繼續看這部片演下去。然後在你還沒反應過來，畫面一轉。

一個畫素呈現、濾鏡跟前面觀影過程完全不同的畫面出現──就像是Youtube上隨處可見的人物專訪的那種畫面感。畫面中出現一個看起來德高望重的雲南大和尚，說出：

「這段咒語其實就是XXXX、XXXX的閩南話。意思就是將所有的福氣都送出去、將災禍迎進來。是大黑佛母最邪惡的詛咒。」

「把這段咒語唸出來的人，會開始遇到不好的事情、會慢慢進入詛咒、生活會開始不順.....」



嚇人嗎？感覺還撐得住嗎？導演的惡意可還沒完。最後，畫面再次切換到女主角，為了救女兒一命，而來到相傳「絕對不能被看到面貌」的大黑佛母神像前（本文一開始的那尊蓋頭神像）

當出現這個神像的時候，觀影的你、妳、及我都會有感覺。因為在劇情中、只要有任何劇中角色，去看這尊絕不能露臉佛像的臉時，就會有人死。女主角全身刺滿經文，在神像前搖頭晃腦、大聲地唸著咒語，然後把手搭在神像的頭簾上、上上下下的擺佈。然後，下一個瞬間、單臂急扯！她居然掀給觀眾看！

從心理學、NLP、催眠來條列手法

筆者是催眠師，在看到這一幕的瞬間，也很清楚知道自己的意識跟潛意識在這刻受到干擾了。大腿、耳朵、手臂外側同一時間開始發麻。我只能把注意力轉開，然後跟一旁同行的另一名催眠師使個眼色：

「導演拍成這樣...真的是有點誇張了」

「他居然全程使用了這麼多的催眠手法...就為了把這個恐懼傳達給觀眾嗎？」

「對啊！而且催眠語句的結構都超完整，我感覺不太舒服」

「我也這樣覺得，我趕快抽離一下免得自己掉進催眠影響裡」



我們兩人就這樣，一邊把注意力放回自己身上、試著用NLP技巧及反催眠的技巧，來讓這部片的引發的心理作用降到最低。

而回過頭來看，具備催眠知識、及NLP相關能力的朋友們，如果你已經看過《咒》這部電影，相信你就能察覺到導演是相當明顯、相當刻意的在一步步建立標準催眠的程序，這中間包含但不僅止於：

一、女主角對鏡頭說話的口語方式，完、完、全、全就是催眠語句、而且是最最標準、最完整的那種催眠語句──透過「說出受催眠對象當下的經驗及行為、加上後續要給當事人的暗示及引導」這樣的語言結構，來把劇中的詛咒灌輸給觀眾。

二、大量重複出現的咒語、以及像是怕觀眾學不會一樣的刻意慢動作結印方式，目的在於給觀眾心錨。劇中的結印手勢、八字咒語、不斷出現的低鳴人聲等等，都是在確保離開電影院之後，這些心錨都還能牢牢跟著你、被你不斷記得。

三、突然將整個電影畫面變成全白，並把字幕打散，只在畫面中心一次撥一個字，強迫你把注意力聚焦在畫面中心。標準催眠引導的起手式。將個案游動的注意力聚焦在眼前的某一個點，進而讓之後給予的口頭指令可以繞過意識的批判、直接進入潛意識。

四、當導演確保觀眾對於這些內容都熟記後、最後告訴你，你記下的這一切，念出的這一切，看到的這一切，都會將你的福氣全部送走、招來災禍。製造你大腦錯愕及空白的瞬間、也就是在艾瑞克森催眠學派當中常用的「中斷」以及NLP當中所提到的「無法一般化」。這些現象的產生，都能讓個案進入更深的催眠狀態之中。

五、透過整部片跳動的畫面、吵雜的音效、對應到本文章本小節第一點「說出受催眠對象當下的經驗及行為、加上後續要給當事人的暗示及引導」──將你看完電影後這樣的不適感，成為你心理中受詛咒的實體證據。

這部片在我沒提及的更多部分，其實還蘊藏了許多的催眠手法。例如片頭一開始的摩天輪、前進或後退的火車，能夠被我們透過意志來決定其運轉的方向。這其實都與完形心理學的組織性有關。

而導演透過這個橋段，讓你潛意識先接受本片灌輸的第一個暗示：「意識形塑了你的世界。」當你接受了這句話、以及後面種種的催眠手法，你等於也允許劇情的暗示在你實際生活中發生作用。

筆者的貼心提醒是，如果你有能力隨時讓自己分心，以及感受到不舒服時就能隨時轉頭不讓催眠影響你，並且，能清楚明白自己這麼做不是因為害怕、而是因為不想讓自己接受到不好的暗示的話，那這部片你可以衝現場。

而如果你受暗示性高，容易沉浸在小說中、電影中。或是常常看電影看到流淚、情感容易被驅動的話，那這部片你真的先不要。

不是可怕不可怕的問題。而是如同本文一開始說的，這部電影駭人的點不在於鬼、不在於劇情、而是在於整個搞不清楚到底是在交代劇情、還是在對觀眾施以催眠的敘事手法。是這點，真正讓這部片衝出了台灣恐怖片的新高度。

最後，筆者告訴那些你已經覺得自己有受到這部片影響、心懷恐懼的觀眾朋友們：「放心，你沒有被詛咒。你只是被催眠了。這一切都是心因性的。」

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：【心理學xNLP】 彭博，原文：「咒」為什麼這麼恐怖？解密背後使用的催眠手法】