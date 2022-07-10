咒｜為"食屎驅邪"恐怖新聞賦予催淚故事　1招讓觀眾由恥笑變同情

關於鬼片，或是更廣泛來說的恐怖片，我不太喜歡過多的「Jump Scare」手法在裡面，因為Jump Scare只是勾出一種人的本能感官反應，只是一種純粹的「驚嚇」，一旦驚擾感官的因素移除後，驚嚇也就隨之平息。



但「恐怖」卻是一種心理狀態，是一種有意識的內心活動，即便沒有任何聲響沒有任何影像沒有任何感官可接收的事件發生，恐怖也能夠存在，因為「畏懼」，是由心生的。

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如果一部鬼片或恐怖片放了太多Jump Scare，基本上會造成我的感官麻痺，創作者也會被我認為是只看到了恐怖的外觀而不懂得恐怖的真諦。

還好，在《咒》裡面，沒有太多的Jump Scare，儘管在氣氛的營造上不可避免，但作為節奏的掌控與適當的調味料，我覺得是在可接受的範圍的。在《咒》裡面發生的驚嚇，基本上是以少量的Jump Scare與密集恐懼症意象為主的，但基本上都不會超量到妨礙甚至屏蔽故事主體的閱讀與呈現，就像R&B或是Rapper使用的Auto Tune，只要不是全程使用，我都覺得是好的音樂效果。

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那麼，問題來了，《咒》，恐怖嗎？

我必須說我很喜歡這個故事，但對我而言，《咒》更像是一部劇情片而非恐怖片。但這也是我很喜歡《咒》的原因，因為它要講述給你知道的事情，遠遠超過感官上的驚嚇，它試圖帶給你的體驗，是一種更為真實更為合理更不假思索的恐懼，我想這也是為什麼《咒》會用了紀錄片的形式、用了很多反覆複誦的心理學暗示效果的原因，《咒》很直白的告訴你，咒就是一種灌輸，像這世界灌輸你一切一樣的恐怖。像電影一開始就已經告訴你恐怖何在，以及怎麼解決的方法，只是每個人都還是會堅持讓自己去走完這個理解的過程，才發現自己已經身陷於恐怖之中，甚至就是施加恐怖的魔掌。

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改編自台灣最恐怖撞邪新聞 讓觀眾由恥笑變同情的是…？

比起恐怖，筆者在這部電影裡感受到更多的是「哀傷」。

那些你在電影裡看到的各種人的行為與關係，愚蠢的、衝動的、暴力的、不公的、氣憤的、不可理喻的、無法理解的、無濟於事的，那些所有你感到負面的、不應該發生的事情，起初都是以愛為名而得以存在的。

直到你發現一切都是一個圈套，一個以善意為起頭的局。於是你也開始陰鬱、消沉，開始跟著自責你的無能為力，你保護不了別人，也保護不了自己。

最終你會明白，其實最恐怖的詛咒莫過於，發現自己的存在無法為摯愛之人帶來幸福，並且，對此深信不疑。

我很感謝我能與《咒》這個故事相遇，也感謝讓我跟咒相遇的契機，讓我發現生活中無論任何事都能有開心的理由，即便我作了蠢事犯了錯誤，但我還是感到開心。

也感謝柯孟融導演，終於有人跟我一樣覺得李棟山莊其實是個很詭異的場景了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Timelyrain，原文：咒：那些起初都是以愛為名的】