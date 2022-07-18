怪奇物語小童星暴風成長　20歲Sadie Sink達顏值巔峰成時尚界新寵

超人氣的Netflix劇集《怪奇物語》早前播出第四季，攻佔全球排行榜第一名，本季靈魂主角「Max」由美國女星Sadie Sink飾演，雖然劇中打扮青澀，但今年20歲的她已是個十足的小美人，近日她登上雜誌封面展現美貌巔峰的時刻，性感的馬甲與中空裝露出腰線，當初那個可愛女孩已很有女人韻味！



Sadie Sink當時在《怪奇物語2》登場時，才14歲左右，時間過得飛快，現在Sadie Sink已經來到20歲了，雖然五官方面變化不大，但整體的輪廓更加分明立體，越長大變得越漂亮，尤其一雙透澈的藍眼睛十分迷人勾魂。

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近日Sadie Sink擔任《COVETEUR》雜誌7月號封面人物，展現了她意外純熟的時尚駕馭力，封面上她先是穿著GIVENCHY的丁香紫色馬甲＋極短衫、以及透紗裙的造型，這個顏色與她透白紅潤的肌膚特別相襯，鏤空而顯現的腰線，讓她難得出現女人味的一面。

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Sadie Sink也嘗試另一套平口中空的黑色套裝，感覺甜美氣質立刻散去，留下的是率性的態度；此外，她在一套ROKH軍裝風格的西裝外套下，搭配了RODARTE的蕾絲裙，在成熟與少女之間遊走，恰如她的人生階段。

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