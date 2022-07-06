怪奇物語4｜David Harbour肥警長變屠怪型男 搏盡減走60磅！

《怪奇物語4》分成上下半部播出，下半部大結局近日終於在Netflix上架，也獲得粉絲一致好評。其中飾演警長Jim Hopper的David Harbour更在劇內成屠怪英雄，他曾接受訪問指，因為有不少動作戲分，無論心理或生理也是大挑戰，而最首要任務就要去減肥，經歷一連串密集式地獄訓練，成功由127公斤減至100公斤，甩走足足60磅！



David Harbour在《怪奇物語4》中演出可見「搏到盡」，拍攝背後其實也花了不少努力。今年46歲的他由2015年始接拍《怪奇物語》，飾演警長Jim Hopper，當時第一季出場可見其肥胖無比的身型，肚腩盡現，加上留鬚，演活了失去妻子及女兒而自暴自棄的警長角色。

而David後來在2019年接拍《黑寡婦》飾演紅色守衛者（Red Guardian），於拍攝期間為了配合角色，不惜增磅至127公斤。但戲中因同時講述過去，而角色上要偏瘦的形象，David於是決定減肥。

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他曾在訪問中表示，減肥期間少不了做運動，配合健身教練Don Saladino的地獄式訓練，成功減走60磅至100公斤。除此之外，他也說笑稱整個減肥過程沒有跟從甚麼飲食法，「這真的很驚人，即使試過任何飲食方法減肥，但其實只要不吃東西，體重便自然減去」。

不過絕食減肥並非健康，要達至減肥效果，有營養師指留意5 個瘦身關鍵，偶爾也是可以放縱一下享受美食。

1. 只吃食物最原始的樣貌

2. 蔬菜是主菜，不是配菜

3. 不要怕吃油，要吃好油

4. 定時定量吃飯

5. 好好享受食物帶來的快樂



▼同場加映：出現大肚腩的成因：（按圖👇👇👇）

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