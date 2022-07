怪奇物語4｜Spotify與Netflix聯手合作　推出顛倒世界專屬歌單

Netflix王牌美劇《怪奇物語》(Stranger Things)自2016年推出至今都深受劇迷歡迎,等了三年第四季上下部都全數回歸。劇集其中最經典的一幕就是主角之一Max(Sadie Sink飾)被大魔王Vecna入侵大腦時,靠最喜歡的歌曲《Running Up That Hill》才能死裡逃生。有趣的是,Spotify與《怪奇物語》合作,聯手推出了用戶專屬的顛倒世界歌單「Upside Down Playlist」。

第四季將會一分為二推出,上半部於日前(27/5)上架,下半部則在7月1日回歸。(《怪奇物語》劇集海報)

Max(Sadie Sink飾)被大魔王Vecna入侵大腦的一幕。(《怪奇物語》劇照)

Spotify以用戶的歌曲清單進行演算,並製作出一個收錄了50首歌的救贖Playlist,而歌單的第一首個歌就是讓閣下逃離Vecna及顛倒世界的歌。在歌單出現的歌曲未必是用戶最愛或者心目中的那一首歌,但必定會是經常重複播放及最愛歌手的歌曲,又或者是很久以前最常聽,但已經沒有再聽的歌曲。

Spotify與Netflix推出顛倒世界歌單「Upside Down Playlist」。(Spotify網頁截圖)

除了「Upside Down Playlist」,Spotify亦推出了「Stranger Things Official Playlist」。當中收錄了198首在劇中播放過的歌曲,歌單長達11小時。特別之處是,無論在網頁版及智能電話打開歌單,都會出現模仿顛倒世界的形態,包括間歇性出現黑屏及電筒閃燈效果,給劇迷一個全面的體驗。