《中國好聲音》歌手性愛話題講唔停　1個月愛愛次數極誇體力驚人

台灣新生代歌手李芷婷因參加《中國好聲音》、《全明星運動會3》受到關注，她今年4月認愛饒舌歌手Jinbo（湯竣博），兩人早前還因在IG直播吵架引起一陣討論。



小倆口最近成為台灣網紅團體「反骨男孩」企劃「男拳辦公室」的第一組情侶來賓，被問到交往過程，或是愛愛次數都毫不避諱，讓孫生聽到答案驚呼「你是戰神喔」。（點圖放大了解👇👇👇）

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小倆口面對首個問題就是吵架，被問到「是否會因價值觀問題爭吵」時，Jinbo馬上回答「很常」，透露兩人大概認識1、2天就在一起了：「第一次見面來我家之後就再也沒離開過...就直接搬進我家。」而關於「若早知對方是渣男/渣女還會選擇在一起嗎？」，Jinbo跟李芷婷也一致給出「○（會）」的答案，Jinbo誠實直說「因為我是啊」，李芷婷則覺得自己可以改變渣男，還說「就算被劈腿也是一個體驗」。

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除了感情觀、交往過程，小倆口被問愛愛頻率也直率回答，Jinbo答「一周4次」，李芷婷則寫下「除生理期外，24次」」，讓孫生直呼「夭壽你是戰神喔」，李芷婷則笑回「原住民體力很好嘛」，不過小倆口也表示都有做好安全措施。網友看到李芷婷的答案紛紛留言「年輕真好」。

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