重溫劉德華出位言論　自揭拍床戲現生理反應　事前必問對手1件事

劉德華（華仔）出道超過40年，不僅影、歌、視三棲，經典作品無數，而且他的人品極佳，所有合作過的明星都稱讚不已，更是許多藝人心中永遠的偶像。



不過其實先前華仔曾在受訪時提到，拍戲時和女明星有親密橋段時，難免也會起生理反應，但他事前都會和對方溝通，避免讓對方不舒服。至於被問到對哪位女星「最有感覺」，華仔的回應更是被讚翻。（點圖放大睇劉德華講啲咩👇👇👇）

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劉德華一共參演20多部電視劇（其中主演11部），以及160多部電影（其中主演120多部），難免都會有床戲部分。某次他上節目《康熙來了》接受小S和蔡康永訪問，他問到合作過的女明星中，劉德華曾說：「陳玉蓮最讓他心動，梅艷芳是最哥兒們的，關之琳是最漂亮的，張曼玉是最有風情且最性感的。」

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劉德華回憶，當時兩人合作電影《旺角卡門》，其中一場戲他下半身只圍一條毛巾，連內褲都不能穿；至於張曼玉則是穿著薄紗，裡面一絲不掛，當時劇本要求華仔要伸出去拉對方薄紗，營造出「剛剛好了一次，再來」的氛圍，令他印象深刻，接著更是頻頻稱讚「張曼玉是真的性感。」

接著華仔提到，拍親熱戲之前，都會先後女方溝通：「拍戲過程中太投入，如果妳感覺到什麼變化的時候，希望妳不要介意。」隨後主持人就問華仔，是哪位女明星讓他起了生理反應？結果劉德華既害羞又幽默地表示：「這個不能說，否則對沒有（反應）的那些很尷尬」，高EQ回應被粉絲讚爆。

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