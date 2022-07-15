重溫圈中不和傳聞　梁朝偉被指與周星馳反面　一改低調作風咁回應

周星馳與梁朝偉過去感情十分要好，卻從未出現在同部劇中，外界因此猜測兩人好感情是否破裂。



據悉，當時周星馳懷抱著星夢，便帶著梁朝偉一起報考TVB藝員培訓班，未料周星馳落選，入選的梁朝偉，兩人星路大不同。

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後來梁朝偉接受訪問時直說，兩人不會攜手合作：「周星馳的電影裡永遠不允許有兩個主角。」 因此不和傳聞越傳越大。

梁朝偉在出道前曾在電器行工作，當時周星馳因為受到李小龍啟發而有星夢，因此帶梁朝偉一同去報考藝員培訓班，未料對方入選。隨後梁朝偉和劉德華受公司力捧，僅靠金庸劇《鹿鼎記》成功大火；周星馳星路坎坷，不斷做茄哩啡，以臨時演員身分出現螢光幕前，捱了很久有機會當上主角，之後合作吳孟達主演《蓋世豪俠》和《他來自江湖》，但未大紅大紫。

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捱近10年一直未有成名作的周星馳，當時和公司的合約也將到期，好在影壇大佬李修賢賞識周星馳，80年代末期憑著《賭聖》和《賭俠》火紅亞洲，創造票房紀錄的周星馳，人氣終於比得上劉德華和梁朝偉。令人注意的是，周星馳和劉德華多次合作電影，卻沒有一次和好友梁朝偉同框影劇裡。

對此，梁朝偉過去在採訪時回應：「我一直沒有和周星馳合作過，你們知道為什麼嗎？那是因為周星馳的電影裡永遠不允許有兩個主角。」媒體當時以為是梁朝偉認為周星馳自大。但兩人交情依舊很好，梁朝偉出演的電影《花樣年華》讓他奪得金像獎最佳男主角時，周星馳在第一時間恭喜，而周星馳歡慶40歲生日時，梁朝偉還特別從外地趕到周星馳身邊慶祝。

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