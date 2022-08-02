白色強人II劇評｜意外貼地反映殘酷現況　祝文君遺言惹港人共鳴

TVB新劇《白色強人II》近日開播，除了主演的悉數回歸，陳豪和胡定欣在第二部的加盟，也讓這部劇憑藉「三視帝+二視后」的主演陣容更加吸睛。



在第一部中為了推行醫改方案而行走在灰色地帶的楊逸滔（郭晉安飾），在第二部中又開始為《全面開放藥物名冊草案》（以下簡稱「草案」），與香港醫發局以及電視媒體鬥智鬥勇。

楊逸滔一上來，就帶著身患罕見病晚期的趙宛蘭與醫發局在聽證會上對壘；空降明成北醫院的新院長葉晴（胡定欣 飾），一上來就和楊逸滔針尖對麥芒，喊出了「明成北即將變成歷史」的狠話……正如劇中的急症室主管醫生余湛琛（蔣志光飾）所言：「明成北又要打仗了！」

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權力、醫療、愛情：三線並行

《白色強人II》延續了第一部的風格，通過醫學界的權力鬥爭、醫院內的醫療案例和幾對情侶的愛情線，來講述故事。

《白色強人II》中，醫學界各方的權力角逐，是本劇的一大看點，也是觀眾看劇的一大爽點。楊逸滔的醫改之路，也從「公立醫院私有化」變成了「草案」。在劇中，「草案」是指進一步開放醫保用藥的範圍，將罕見病的所需藥品納入醫保體系，讓患者可通過醫保管道買藥看病，降低患者的醫療費用。

然而楊逸滔的方案從洽談到過會可謂困難重重，不止醫發局放出了葉晴這只攔路虎，財政司和議員也都用軟頂的態度對待「草案」。在他們看來，財政支出方面要做的考量是平衡，而非讓醫療支出獨大。

因此，為了遏制楊逸滔的腳步，醫發局與電視台暗通款曲，意圖把楊逸滔從院長的位置上拉下來。而楊逸滔也不是善茬，他擅長將自己的長處化為武器對敵人進行反擊。在面對醫發局提出希望他主刀小提琴家鬍子翹的腦腫瘤手術時，楊逸滔直接提出，除非醫發局局長當眾表態支持「草案」，否則絕不參與。楊逸滔夠直接、也夠狠的性格，讓這一人物的形象，變得更加豐富、帶感。

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在劇中，急診室、心胸肺科、神經外科，是故事的三個主場所，在各色病患的往來中，觀眾能看到每個病人背後的秘辛。

全班食物中毒，其他孩子都被家長接走了，只有軒仔忍著腹痛留在原地。直到急症室醫生蘇怡（唐詩詠飾）發現這個在角落裡捂著肚子的小男孩，才發現他並不止是食物中毒，同時還患有食管裂孔疝，且患病時間不短。

等到深夜，忙於工作的軒仔媽媽匆忙趕到醫院後，蘇怡對風塵僕僕的她說：「職場媽媽很不容易吧？但是我相信，對於孩子來說，你的陪伴比金錢來得重要。」

因與女友發生爭執而被女友誤傷的何俊揚，不論醫生如何勸說都不願拔掉插在胸口上的刀，因為他不想員警把刀當證物帶走，只希望能護住女朋友，讓她免受牢獄之災。

作為主治醫生的唐明（馬國明 飾），看到了何俊揚的堅持，在勸說他的同時也在想辦法開解，甚至不惜被他投訴，只為救他一命。有人提出「如果何俊揚死活都不配合治療該怎麼辦」，唐明脫口而出：「那就把他打暈，直接推進手術室。」

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穿插在兩條主線之中的，則是幾位主角們的愛情線。在第一部中終歸於好的蘇怡和唐明，在第二部裡感情升溫，越來越有默契、越來越懂得為對方著想。每當唐明手術結束，蘇怡都會送上一杯黑咖啡，給他提神解乏。每當蘇怡有煩心事，唐明也會陪在她身邊，為她開解、給她安慰。

而楊逸滔和呂靄寧（張曦雯飾）的師徒戀方面，當呂靄寧在電視上看到楊逸滔在聽證會上的侃侃而談，她會不自覺地翹起嘴角；當楊逸滔看到呂靄寧愈發進益的手術技法，他會由衷地給予她肯定。彼此欣賞、相互支持，合拍的愛情，不外如是。

現實觀照，頗具深意

一個個故事背後，體現出劇集對現實的關照、以及對社會的反思。楊逸滔提出的「草案」雖然理想主義色彩濃重，但是劇中看病難、吃藥貴的種種情節，恰恰都是現實社會的真實寫照。

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聽證會上的趙宛蘭（祝文君飾），身患罕見病「結節性硬化症」，這個病不僅會讓人全身長滿腫瘤，還會讓病人時刻面臨腫瘤破裂而大出血的風險。這種病雖無法根治，但卻可以通過藥物來有效遏制，因藥費昂貴，很多病人負擔不起，只能看著腫瘤一天天變大、最後因腫瘤破裂而亡。

趙宛蘭也沒有擺脫這一宿命，雖然明成北的醫生一直在奮力搶救她，把她一次次從死亡線上拉回來，可惜，她終究還是因腫瘤破裂導致全身器官衰竭而亡，她的女兒甚至都沒有見到她最後一面。

趙宛蘭留在世界上的最後一句話是：「是不是我們這種窮人，命就這麼不值錢？我真的不甘心，我不想死。」一句話、一條命，趙宛蘭的故事讓人震撼又心酸。我們感受得到醫療支出帶給人們的壓力之大、負擔之重。病痛，於生命而言是不能承受之重。

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人的脆弱，不只存在於身體和精神上，更在於金錢上。如楊逸滔所言：「我的草案只是希望百姓們所交納的錢，能夠真正地用在他們自己身上，我不明白你們為什麼不能同意。」

患有龐貝氏症的蘇嘉聰和他媽媽的死，進一步喚起了觀眾的共鳴。蘇怡接診時，看到蘇嘉聰帶著呼吸機，便感覺出他不只是身體疼痛這麼簡單，在蘇怡的追問下，蘇嘉聰的母親才講出兒子身患龐貝氏症的實情。

面對蘇怡的質疑和責問，蘇母在氣急敗壞之後的崩潰，讓聞者為之傷心，聽者隨之落淚：「我還能怎麼辦？從孩子確診以後，我老公每天打三份工，我每天都在陪著他。可是每個月十幾萬的打針費用，我們真的撐不起，真的沒錢再買藥了。沒錢，就只能等死。」

有哪個母親會不想救自己孩子的命？但當面對無法承受的負擔和希望渺茫的未來，又有誰能不動搖、不絕望？母子倆最後選擇跳樓自行了結，對他們一家而言，是解脫；對戲中人而言，是血淋淋的實例；對戲外的我們而言，則是沉重警鐘的再次鳴響。

雖然楊逸滔的草案推進不順，但是葉晴所提出的另一份草案，帶給了劇中人新的希望。葉晴深知楊逸滔的提案在希望壓縮醫療支出的財政司眼中，無異於空想，但是她在心底始終認同楊逸滔的想法。

所以面對進退兩難的環境，葉晴提出「一邊給病人開綠燈，一邊自主研發藥物」的新提案。在葉晴看來，與其只靠財政司來填補金錢上的窟窿，不如在根源上把窟窿堵住，即自行研發藥物，以獲得藥物的自主定價權。

正如《白色強人II》所演，理想主義行路難，對於社會而言，有選擇性地折中，以及直達問題根源的出擊，才更有效。

目前，有不少觀眾「期待葉晴和楊逸滔聯手」，可見大家對後續劇情的期待和關注。在後面，主角們將如何化解干戈？他們又將如何走向合作、共同出擊？對此，我們唯有拭目以待。

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