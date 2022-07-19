李現、春夏新劇開播前30分鐘突下架　內幕惹陸網熱議：有演員出事

【人生若如初見】由李現、春夏、魏大勛演出的陸劇《人生若如初見》，原本18號晚間八點首播，不料在播出前30分鐘突然又緊急撤檔，電視台只能改播其它劇墊檔，引發網友熱議。



《人生若如初見》講述的是五位在甲午戰爭失利後奮起挽救民族危亡的有志青年交纏起伏的命運，描繪革命志士們浴血奮戰，推翻存續千百年的舊秩序，最終走向振興中華、民族復興革命道路的年代史詩。本已安排在18號晚八點播出，各個參與演出的演員也都在微博發文宣傳，但在要播出前，卻突然撤下宣傳資訊，電視台緊急換劇播出，兩個網路影音平台也隨即將影片下架，有網友準備要點進去看時，已無法觀看。

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這樣的情況立刻引發網友熱議，還登上熱搜，而該劇的官方微博直到深夜11點半才貼出公告表示，因為技術原因所以延後播出，新的播出時間會再另行通知，不過網友們紛紛猜測，可能是該劇內容涉及宣揚滿清貴族，所以遭廣電局出手介入：「我真的不相信一個劇定檔要播了，還能存在技術問題」、「技術原因，還是幕後黑手？」、「技術問題，眾所周知就是內容得刪改了，大陸觀眾都是溫室花朵不能看真實的世界唄！」、「該不會是這部劇裡面的某個演員要出事了吧」。

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