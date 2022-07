日前(24日)無綫電視(TVB)與香港電台(RTHK)合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》已經完滿結束,不少得獎歌手未有出現,如衛蘭(Janice)、張天賦(MC)、洪嘉豪及張蔓姿(Gigi)等華納歌手均未有到場領獎。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》(《香港金曲頒獎禮》截圖)

華納歌手總共獲得5個獎項,分別是:

香港金曲金曲奬:張天賦(MC)《記憶綿》及衛蘭《It’s OK to Be Sad》

香港金曲金曲奬:衛蘭《It’s OK to Be Sad》 (《香港金曲頒獎禮》截圖)

香港金曲金曲奬:張天賦(MC)《記憶綿》 (《香港金曲頒獎禮》截圖)

香港金曲男新人銀奬:張天賦(MC)

香港金曲女新人奬銅獎:張蔓姿

香港金曲年度最佳進步奬銀獎:洪嘉豪

華納方面昨日(25日)亦有回應歌手未有出席的原因:「非常感謝香港金曲頒獎禮,給予華納歌手的鼓勵及支持。昨晚沒有派員出席香港金曲頒獎禮,原因Janice因為演唱會完畢,放假去了旅行不在港。洪嘉豪、MC及Gigi剛好有工作在身,因為撞期而未能出席。」,雖然他們沒有出席令粉絲很失望,但撞期就沒辦法了。