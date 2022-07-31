陳喬恩結婚4個月回顧影片冒「三口之家」 經紀人解釋背後真相
撰文：聯合新聞網
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陳喬恩與老公Alan（曾偉昌）慶祝因大陸實境節目《女兒們的戀愛2》相識3周年，許多粉絲甚至幫兩人製作影片回顧。
其中一則影片提到「從二人世界到三口之家」，讓人聯想是否陳喬恩「有喜」了？對此經紀人稱：「沒懷孕啦！」認為「第三口」應是指陳喬恩的毛小孩。
按圖看兩人甜蜜畫面！
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陳喬恩與Alan今年3月31日登記結婚，婚後更大方曬恩愛，慶祝相識3年，陳喬恩發文表示：「三年前我們相遇了，三年後我變成你太太了，我說你真是上輩子修來的福氣哎！」對於粉絲稱的「三口之家」，經紀人表示：「因為她之前在大陸的時候有養狗狗，喬恩都說是她兒子。」不過陳喬恩除了狗，還有養貓，若是把毛小孩都算進去，可能不只「三口」。
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