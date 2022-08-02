29歲混血女星病態減肥致賁門鬆弛周身傷　焦慮抑鬱一咳就嘔超慘

29歲混血女星篠崎泫外型姣好，在台灣為各大通告的搶手嘉賓，也因玩「狼人殺」的功力高超，成為《娛樂百分百》的固定班底。篠崎泫2013年以5人女團「Twinko」出道，當時的她為了身形好看，採取病態的減肥方式，最後罹患焦慮、抑鬱症，需要用藥來控制情緒。



日前篠崎泫接受《TVBS新聞網》專訪，分享自己成功找到健康、舒服的減肥方式，悠悠地說：「我之前真的太偏激了！」（點圖放大了解👇👇👇）

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篠崎泫今（2022）年1月底與狼人殺的夥伴前進台北小巨蛋，為了讓自己在鏡頭前看起來更纖細，約莫從去（2021）年聖誕節開始進行斷食減肥：「我是用168斷食的方式，2個月大概瘦了5公斤」。篠崎泫以前的觀念是一定要吃早餐，錄影空檔也要吃，收工更是要好好犒賞自己，直到看到KID（林柏昇）用斷食法減重頗有心得後，也決定踏上這條路。

篠崎泫坦言前期斷食真的很痛苦，但還是會喝東西來讓心理上得到滿足：「白天會喝無糖鮮奶茶，我覺得心情感受很重要，不然會覺得自己沒吃好可憐，最後就會報復性大吃。」等到斷食時間結束後，篠崎泫就會大吃期待一天的美食：「我喜歡高熱量食物，168最重要就是得到心靈滿足，一天就是一餐，這樣攝取都比少量多餐還要少，適當的輕斷食其實是好的。」

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篠崎泫目前實行168斷食近半年，因為之前擔任女團團員的關係，每日跳舞大量運動，導致她現在很容易長肌肉：「最適合我的方式就是168，我追求纖細感，能不動就不動。」篠崎泫也不會很精細地去計算熱量，認為不要太在意可以吃東西的時間，才不會整天都專注在肚子餓這件事上。

過去篠崎泫曾經使用偏激的減肥方式：「我以前有胃食道逆流，暴食後理智線斷掉就會挖吐，吐到咽喉灼傷」，當時的她覺得「自己已經吃很少，為何還是胖？」因此讓自己催吐到全身是傷，胃潰瘍、賁門鬆掉，胃酸不停地往上衝：「最嚴重的時候是一咳就可以吐，彎腰就吐一口胃酸」，篠崎泫因而患有嚴重的抑鬱症，直到身心俱疲後才決定戒掉催吐的壞習慣。她坦言現在比以前健康很多，只要信念轉換，就不會覺得斷食恐怖，維持下來變成習慣，沒有把它當作「減肥」來看待。

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談到感情狀態，篠崎泫的態度採順其自然，只要有遇到適合的人都不排斥，倒是沒想過先有後婚， 「我會盡可能計畫好人生規劃，但也不敢把話說太滿，如果沒意外就是按部就班」，她笑說自己很挑對象，即便生活中的渣男事件頻傳，也不曾遇過太嚴重的感情經驗。而篠崎泫也透露自己將晉升為作家，如果寫書進度沒有延遲，明（2023）年就會出版，內容就是分享人生觀與社會經歷給喜愛自己的粉絲，經紀人在一旁也偷偷說：「她的人生經歷真的讓人難以想像，是會讓人匪夷所思的那種！」 要粉絲們好好期待。

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