香港10個瑜伽褲女神　網民讚Coffee身形世一　誰擁有最強蜜桃臀？

今年夏天，天文台表示7月錄得22個熱夜，是1884年以來最多，天氣炎熱自然大家都多穿了背心短褲。要保持身材，做運動自然不少得，一條漂亮又舒服的瑜伽褲絕對有加分作用，更可融入日常穿搭，《開罐Opener》帶你看10個瑜伽褲女神！



近年瑜伽褲出現在日常服飾的頻率越來越高，也是時下很多女生崇尚的穿搭，講到身形最Fit又愛穿瑜伽褲的女星，自然不少得Coffee林芊妤，除了她之外還有哪些香港女星的瑜伽褲造型令男女都心心眼呢？

👇點撃圖片看10個瑜伽褲女星👇

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夏日熱辣辣，其實不少韓國女星或網絡女神都是沒有冬天的，一年四季都有水著靚相可以睇。想看美女或是想參考韓國女生的夏日海灘穿搭？《開罐Opener》精選10大韓國最強水著女神，讓大家一齊消暑！

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