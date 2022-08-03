媽別鬧了｜慾女老師IG豁出去大曬性感　著比堅尼勁少布仍覺熱到溶

台灣女星曾莞婷出道多年，憑藉著精湛的演藝讓她受封為「台劇女神」，2013年參演台灣鄉土劇《世間情》挑戰反派角色「郭佳佳」，也讓她的人氣更上層樓。



以好身材聞名的她，時常會在社交平台上分享美照和粉絲互動，繼曾菀婷日前曬出與媽媽的出遊照後，上月31號，她大方發出一身超清涼藍色比堅尼，逆天大美腿曝光後，馬上在網上引起粉絲熱議。

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曾菀婷近期在熱播台劇《媽，別鬧了》大曬演技，飾演超浮誇老師令觀眾印象深刻。在迎接酷熱的夏天之際，曾菀婷也不忘發出比堅尼照當作福利，她曬出一身性感藍泳裝寫下：「今年的夏天，我幾乎每天泡在水裡，有誰跟我一樣熱到懷疑人生」，好身材一覽無遺。

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事實上，曾菀婷光是2022年就參與了高達四部劇的演出，可見人氣相當不俗。如今，最新的比堅尼照釋出後，更是吸引近兩萬人朝聖，紛紛留言讚美：「身材太好了吧」、「主任你這樣不行啦 太辣了」、「好漂亮的莞婷好看的泳裝很適合妳」。曾菀婷透過好演技與認真經營自己，如今廣告代言不斷，不少粉絲也都相當期待她日後的發展。

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