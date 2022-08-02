阿嬌拍《乘風破浪3》前後對比極大 曾分享減肥絕招網民呻聽唔明
撰文：聯合新聞網
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大陸女團選秀綜藝節目《乘風破浪》開播以來話題不斷，除了王心凌再度翻紅，Twins的阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）在節目上合體也是一大亮點，而節目將接近尾聲，阿嬌參加節目前後的瘦身比對圖在微博成了熱門討論的話題。
阿嬌在節目上說過，透過參賽來調整心態跟減肥，從節目一開始就可見她只聞食物，靠著意志力在節食，再加上比賽過程大量的舞蹈課程，不斷運動，目前節目已完成5次錄影，阿嬌也在節目上說：「挺好的，我也就是來調整心態跟減肥的，目前已經瘦了20斤（10kg）。」網路上的比對圖，也可見她的狀態身材越來越好。
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阿嬌曾透露要公開自己的瘦身秘訣，在接受採訪時表示，她的營養師曾跟她說：「如果妳的磅數（體重）是一路向下的趨勢，那麼妳一路都會這樣向下，如果妳一直暴飲暴食、一路向上的話呢，就自然會是像這樣的趨勢。」只是，這番話讓人聽得一頭霧水，原本以為能學到減肥技巧的粉絲直呼：「誰來翻譯一下？」
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