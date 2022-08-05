林志穎車禍｜陸網瘋傳1張對話截圖稱「志穎安全了」親哥哥咁回應

林志穎上個月22號駕駛Tesla，與兒子發生車禍，經過13天治療，據悉情況已愈來愈穩定，而8月3號大陸微博上瘋傳林志穎大哥林志杰在群組中發言的訊息，內容表示：「志穎安全了，感謝大家的陪伴與祈禱。」對此，林志杰也出面向媒體解釋。



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據《三立新聞網》報導，林志杰看到內容後解釋，該訊息是當初車禍後幾天的訊息內容，並非最近的消息，當時歌迷聽到林志穎車禍消息都非常關心，因此他也上去向粉絲們報平安。此外，他透露，最近林志穎都由老婆照顧，醫院有管制，目前還沒看到林志穎，並強調：「林志穎的消息會統一由弟弟說明。」

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