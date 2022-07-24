林志穎駕Tesla自撞　目擊者指「未繫安全帶」　經紀人這樣回應

林志穎22日一早開著愛車特斯拉載小兒子出遊時竟發生自撞意外，車輛更是原地起火燃燒，導致駕駛重傷、父子倆雙雙送往林口長庚醫院急救，所幸現場民眾見義勇為，將林志穎父子倆抱出車外，才未釀成更大憾事。不過，卻有參與救援的目擊者透露，林志穎被救下車時並未繫安全帶，再加上疑似讓年僅6歲的兒子坐副駕駛座，意外掀起熱議，而林志穎經紀人也回應此事。



林志穎父子發生車禍消息曝光後，頓時掀起全球熱議，就有網友在PTT上PO出一篇題為「林志穎沒繫安全帶嗎？」的文章。

林志穎發生車禍時，是否沒有繫上安全帶呢？這引起了網民議論紛紛。

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由於參與救援的目擊者透露，林志穎被救出車外時並未繫安全帶，讓原PO好奇問道：「可是這樣警示音叮整路受得了？」也認為林志穎身為賽車手又是公眾人物，實在難以想象會如此，「推論會不會是掉東西，解開安全帶去撿造成事故？」

PO文曝光後，頓時掀起網友兩極熱議：「沒繫有可能，安全氣囊炸掉不至於臉骨折吧」、「他肩膀粉碎性骨折耶，的確是有可能」、「我覺得是沒有繫，車速這麼慢傷成這樣」、「也可能是車禍後趁有意識的時候解開的」、「這個我覺得不準啦，照理說，玩車完成這樣了，繫安全帶是習慣了」、「這種事就是等調查，在那猜完全沒幫助！」

對此，林志穎經紀人也出面回應，透露目前林志穎仍在醫院觀察中，車禍發生等細節，一切都要待傷者情況穩定後才能詢問。至於林志穎的傷勢如何，經紀人僅低調表示「一切都在觀察中」，也透露25日可能會對外說明。

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