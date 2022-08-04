佩洛西訪台｜炎亞綸仍未轉發央視帖文+1個post被大陸網民炮轟台獨

【佩洛西／裴洛西／波洛西】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，2日晚間抵台消息一出，中國變大動作宣揚一中原則，許多台灣藝人更是在微博發聲轉發「只有一個中國」。



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不過台灣藝人炎亞綸3號早上發早餐文，問道：「早起真的心情豪好( ´▽｀)你喜歡台式早餐？美式？」，當中「台式、美式」被貼台獨標籤喊封殺。

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不僅如此，Hebe田馥甄也因IG Story分享出遊照及吃義大利麵的動態，被認為與義大利裔的美國眾議院議長佩洛西有關，觸動大陸網民敏感神經，指二人「台獨，封殺！」，微博熱搜榜上更有：「炎亞綸台獨」、「田馥甄台獨」詞條，讓台網友傻眼直呼：「吃個義大利麵都能乳滑（辱華）」。

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