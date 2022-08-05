佩洛西訪台｜炎亞綸曝退粉絲群　發文「台美早餐」被自家品牌割席

美國眾議院議長佩洛西（又譯裴洛西、波洛西、佩羅西，Nancy Pelosi）訪台致兩岸關係緊張，不少中港台藝人都紛紛轉發「只有一個中國」表態。而繼田馥甄（Hebe）分享吃意大利粉被指影射本身為意大利裔的佩洛西，因而是「台獨」外，再有台灣藝人捲入類似爭議。

周三（3日），即佩洛西展開訪台行程當天，炎亞綸在社交網站發文提到「台式、美式早餐」，觸動大陸網民的神經，事後其服飾品牌也在微博表示解除與炎亞綸的所有合作。不只如此，炎亞綸遭大陸粉絲指稱，其在粉絲群聊名稱被改成「世界上只有一個中國」後就退出了群組。



佩洛西周二（2日）晚間抵台，引發兩岸輿情高度關注。周三早上，炎亞綸在Facebook發文稱「早起真的心情豪好，你喜歡台式早餐？美式？只要不是螞蟻上樹都可以」，結果被大陸網民列為抵制對象，微博失去上萬粉絲。

事件持續發酵，周四（4日），炎亞綸自創服飾品牌、2021年創立的「Onidentify無色標籤」也在官方微博高調宣佈切割，表示品牌即日起解除與炎亞綸先生的一切合作，品牌始終捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決反對一切企圖分裂國家的言論和行為。

除此之外，有大陸粉絲指稱，炎亞綸在粉絲群聊名稱被改成「世界上只有一個中國」後退出群組。

這進一步觸怒本就激動的網民，他們紛紛到其官方微博貼文下表達不滿，「白瞎喜歡你多年！真的太失望了！好好呆在彈丸之地等著解放吧」、「雖然以前很喜歡你，但是現在請你務必別出現在中國，滾出中國吧」。也有網民表示每個人有每個人的選擇，自己不會道德綁架，「只是中國只有一個」。

佩洛西訪台一事近日持續在兩岸娛樂圈構成迴響，周二，田馥甄在Instagram分享在阿里山等地的出遊照，其中她坐在餐廳吃著意大利粉的照片，因為佩洛西本身是意大利裔，而觸動到敏感的一些大陸網民認為她是台獨。

同時，田馥甄還有一張照片是她走在森林中享受著悠閒時光，配上「很陶醉在那邊 省省省 原來被錄影存證我的蠢」的文字，也被認為有台獨意識，而之後這兩張照片也已被刪除。

另一方面，大陸官媒《央視新聞》在微博發布文字「只有一個中國」，並配圖「世界上只有一個中國」，圖片中有五顆紅色的五角星，在「中國」的國字內還有台灣地圖圖案。

其後，大量中港台藝人紛紛轉發上述微博，其中台灣方面，除了近期在大陸掀起「甜心學」而爆紅的王心凌外，還有括楊丞琳、張韶涵、歐陽娜娜、陳妍希、陳立農、楊丞琳、王大陸、信（蘇見信）、吳奇隆、陳立農、劉畊宏、郭品超、賴冠霖、劉冠佑等，他們更被大陸網民讚揚為「根正苗紅」。

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