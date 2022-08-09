18禁美劇《權力遊戲》場景淪野戰天堂　君臨城牆激戰30秒急急離開

克羅地亞古城杜布羅夫尼克（Dubrovnik）是美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的拍攝場景，每年吸引數百萬名遊客造訪，隨之而來的是越來越多脫序行為。



近日有民眾拍到，有一對年輕情侶竟在古城石牆激戰，只見女方直接趴下拉起裙子，男生在後方猛烈衝刺，持續30秒後，兩人滿足地笑著離開。（點圖睇👇👇👇）

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根據《紐約郵報》報導，從路人拍下的影片可以看到，一對年輕情侶在杜布羅夫尼克一處石牆上激戰，只見穿著洋裝的女生直接彎腰拉起裙子，靠在牆上任由男生在後方衝刺，全程持續約30秒，還不斷發出舒爽呻吟聲，直到有人從後方靠近，他們才迅速站起拉好衣服，滿足地微笑離開。

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這段影片在Twitter曝光後立刻引起瘋傳，網友們紛紛表示，「是『君臨』讓你激情四射了嗎？」、「該不會是突然想到《權力遊戲》裡的性愛畫面了吧」、「這對情侶也太大膽了」、「遊客真的很脫序」。

根據外媒統計，杜布羅夫尼克的海外旅客在2018年超過1840萬人次，在《權力遊戲》開播8年來增加了100％以上。這座中世紀的港口城市和劇中重要場景「君臨King’s Landing」長得幾乎一模一樣，吸引許多影迷朝聖，伴隨著是許多野外性愛、亂大小便等脫序行為，讓當地居民不堪其擾。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】