權力遊戲前傳預告曝光！班底驚見《蜘蛛俠3》呢個大反派　821首播

HBO美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳衍生劇《House of the Dragon》公開正式前導預告!



《House of the Dragon》根據《權力遊戲》原著作者George R.R. Martin所著的《火與血》(Fire & Blood)進行改編,背景設定在《權力遊戲》事件發生的300年前,聚焦「龍族」坦格利安家族(House Targaryen)的興起與衰落。

預告以《Truth Seekers》Emma D’Arcy飾演的雷妮拉坦格利安公主(Princess Rhaenyra Targaryen)開場,她是國王韋賽里斯坦格利安一世的長女,也是其選定的繼承人,自小就騎乘著名為「Syrax」的母龍,被期待成為首位統治維斯特洛的女王。

然而,隨著公主即將掌握大權,圍繞在她身邊的人們卻心懷詭計,由《挑戰者1號》Olivia Cooke飾演的Alicent Hightower身為國王的第二任妻子,為了支持自己的親生兒子伊耿坦格利安二世與公主爭奪王位,因而在王朝掀起一次血腥內戰。

班底還有《局外人》Paddy Considine、《王冠》Matt Smith、《蜘蛛俠》中飾演「蜥蝪博士」的賴斯伊凡斯(Rhys Ifans)、《波斯王子:時之刃》Steve Toussaint、《清算》Milly Alcock《神奇女俠》Emily Carey、《The Serpent》Fabien Frankel、《Maniac》Sonoya Mizuno等人。

劇集由《Colony》共同主創Ryan Condal執筆劇本,並與「Battle of the Bastards」艾美獎最佳導演Miguel Sapochnik共同擔任節目統籌及監製,後者執導試播集與部分集數。

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】