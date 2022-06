《權力遊戲》計劃開拍Jon Snow衍生劇　將會有更多主要角色回歸？

HBO《權力遊戲》(Game of Thrones)一向都是劇迷心目中的神劇,可惜最終季劇情大暴走,更出現咖啡杯及水樽的穿崩位,惹全球劇迷不滿。其後HBO宣布推出衍生劇,繼即將於8月上架的前傳《House of the Dragon》,再計劃開拍以Jon Snow為重點的劇集。

HBO有意計劃開拍Jon Snow衍生劇。(《權力遊戲》劇照)

根據外媒報道,以Jon Snow為主題的衍生劇還在早期籌備階段,如果確定會開拍的話,飾演Jon Snow一角的Kit Harington將會回歸。在《權力遊戲》的結局中,揭開了Jon Snow為鐵王座(Iron Throne)的繼承人選,在親手殺死「龍母」Daenerys Targaryen(Emilia Clarke)後,並沒有登上鐵王座,而是隨野人﹙Wildling﹚前往北境。

如果開拍以Jon Snow衍生劇的話,原劇的主要角色很有可能要回歸。(《權力遊戲》劇照)

今次的計劃是首次以《權力遊戲》中的角色來開發衍生劇,有大批觀眾都希望能夠看到更多《權力遊戲》中的重要角色回歸,更有人提議既然要拍攝Jon Snow的衍生劇,意味着大批原劇角色都要回歸的話,倒不如重拍最後一季。

